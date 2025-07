OpenAI reporte la sortie de son modèle ouvert pour l’IA

OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, repousse la sortie de son modèle d’intelligence artificielle open source, initialement prévue pour la semaine prochaine. Sam Altman, patron de l’entreprise, a annoncé un délai afin de procéder à des tests de sécurité supplémentaires. Ce report intervient dans un contexte où la concurrence dans le domaine de l’intelligence artificielle s’intensifie.

Un report motivé par la prudence

Sam Altman a partagé sur X (ex-Twitter) les raisons de ce retard. « Nous avons besoin de temps pour effectuer des tests de sécurité supplémentaires et examiner les zones à haut risque. Nous ne sommes pas sûrs du temps que cela nous prendra », a-t-il expliqué. Il a souligné l’importance de cette démarche, ajoutant : « Bien que nous fassions confiance à la communauté pour construire de grandes choses avec ce modèle, une fois les poids disponibles, ils ne peuvent plus être retirés. C’est une nouveauté pour nous et nous voulons bien faire ». Ce modèle open source, que les développeurs pourront télécharger et exécuter localement, marque une étape importante pour OpenAI.

Ce report intervient après un premier décalage annoncé plus tôt. L’entreprise, qui se positionne comme un leader de l’IA, souhaite s’assurer que le modèle répond à ses standards élevés avant sa mise à disposition.

Aidan Clark, vice-président de la recherche chez OpenAI et responsable de l’équipe du modèle open source, a renforcé ce message sur X. « En matière de capacités, nous pensons que le modèle est phénoménal, mais notre exigence pour un modèle open source est élevée. Nous pensons qu’il nous faut un peu plus de temps pour nous assurer que nous publions un modèle dont nous sommes fiers sur tous les axes », a-t-il déclaré.

Une attente dans un contexte concurrentiel

La sortie de ce modèle open source est l’un des événements les plus attendus de l’été dans le domaine de l’IA, aux côtés de la possible sortie de GPT-5. Contrairement à ce dernier, le modèle open source offrirait aux développeurs une liberté d’utilisation unique, avec des capacités de raisonnement similaires à celles des modèles GPT-o. L’entreprise ambitionne de surpasser les autres modèles open source disponibles sur le marché.

Ce retard pourrait toutefois compliquer la position d’OpenAI face à une concurrence acharnée. Des acteurs comme xAI avec Grok, Google avec Gemini et Anthropic avec Claude investissent massivement pour s’imposer dans le secteur. En juin, Sam Altman avait teasé une avancée « inattendue et assez incroyable » sans donner plus de détails, attisant la curiosité autour de ce modèle.