o3-pro : OpenAI dévoile son modèle d’IA de raisonnement plus performant

OpenAI a dévoilé o3-pro, son nouveau modèle d’intelligence artificielle de raisonnement, conçu pour réfléchir plus intensément grâce à une puissance de calcul accrue. Ce modèle remplace o1-pro dans ChatGPT, offrant de meilleures performances en mathématiques, sciences et programmation.

Meilleures performances accrues et des outils polyvalents

Le modèle o3-pro se distingue par ses capacités avancées, notamment grâce à la prise en charge des outils. Selon la requête de l’utilisateur, il peut :

Effectuer des recherches sur le Web pour des informations à jour.

Analyser des fichiers ou raisonner sur des contenus visuels.

Exécuter du code Python pour résoudre des problèmes complexes.

Personnaliser les réponses grâce à la mémoire contextuelle.

Ces fonctionnalités marquent une nette amélioration par rapport à o1-pro, qui n’avait pas accès à ces outils. Cependant, OpenAI prévient que o3-pro peut être plus lent à répondre. L’entreprise recommande son usage lorsque la fiabilité prime sur la rapidité.

OpenAI partage également quelques benchmarks pour son nouveau modèle d’IA.

Les tests d’OpenAI montrent que les utilisateurs préfèrent o3-pro à o3 dans des domaines clés comme les sciences, l’éducation, la programmation, le business et l’aide à l’écriture. Les réponses de o3-pro se distinguent par leur clarté, leur respect des instructions et leur précision.

Disponibilité et quelques contraintes

Le modèle o3-pro est d’ores et déjà accessible via le sélecteur de modèles de ChatGPT pour ceux qui ont les abonnements Pro ou Team. Les utilisateurs Enterprise et Edu y auront accès dès la semaine prochaine. Pour les développeurs, o3-pro offre une fenêtre contextuelle de 200 000 tokens, avec un tarif de 20 dollars par million de tokens en entrée et 80 dollars par million de tokens en sortie. OpenAI conseille d’utiliser le mode arrière-plan pour éviter les interruptions liées aux délais de réponse. À noter que la base de connaissance du modèle s’arrête au 31 mai 2024.

Enfin, OpenAI liste les contraintes actuelles du modèle :