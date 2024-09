OpenAI dévoile o1, un modèle d’IA qui répond à des questions plus complexes

OpenAI, le créateur de ChatGPT, dévoile aujourd’hui o1, un nouveau modèle d’intelligence artificielle qui est un peu plus lent que les précédents. Mais c’est normal : il a pour vocation de répondre à des questions plus complexes, ce qui demande un peu plus de réflexion.

Lancement d’OpenAI o1

Voici ce qu’indique OpenAI au sujet de son modèle o1 :

Nous avons formé ces modèles pour qu’ils passent plus de temps à réfléchir aux problèmes avant de réagir, comme le ferait une personne. Grâce à l’entraînement, ils apprennent à affiner leur processus de réflexion, à essayer différentes stratégies et à reconnaître leurs erreurs. Lors de nos tests, la prochaine mise à jour du modèle a obtenu des résultats similaires à ceux d’étudiants en doctorat sur des tâches de référence difficiles en physique, chimie et biologie. Nous avons également constaté qu’il excelle en mathématiques et en codage. Lors d’un examen de qualification pour les Olympiades internationales de mathématiques (IMO), GPT-4o n’a résolu correctement que 13% des problèmes, tandis que le modèle de raisonnement a obtenu un score de 83%. Leurs capacités de codage ont été évaluées lors de concours et ont atteint le 89e percentile dans les compétitions Codeforces.

OpenAI o1 ne peut pas faire certaines choses que les modèles de langage présents dans ChatGPT sont capables de réaliser, comme trouver des informations sur le Web ou vérifier des images et d’autres fichiers mis en ligne. Par contre, l’entreprise estime que ce nouveau modèle constitue une avancée majeure dans le domaine de l’IA générative, raison pour laquelle elle l’a baptisé OpenAI o1, ce qui signifie « remettre le compteur à 1 ».

Outre le modèle principal, l’entreprise lance également OpenAI o1-mini. Il a été conçu pour être plus rapide et moins cher à utiliser, et se concentre sur l’aide aux tâches de codage.

Les abonnés à ChatGPT Plus et ChatGPT Team ont accès dès maintenant à OpenAI o1. Ce sera accessible dès la semaine prochaine pour les abonnés à ChatGPT Entreprise et ChatGPT Edu. Quant aux utilisateurs gratuits de ChatGPT, cela arrivera bientôt, mais il n’y a pas encore une date précise.