World War Z VR : les hordes de zombies s’abattront aussi sur Meta Quest (mais uniquement en solo)

Amateurs de jeux de zombies, c’est pour vous : Saber Interactive décline son très addictif World War Z : Aftermath sur les casques Meta Quest. World War Z VR est très proche de son homologue sur PC, mais le « défouraillage » de zombies en masse se fera cette fois uniquement en sol, ce qui risque d’en chagriner quelques uns. La particularité du titre par rapport à d’autres titres du genre est d’afficher simultanément des dizaines de zombies à l’écran, ce qui constitue indubitablement un défi technique pour un casque VR doté d’une puce mobile. Si l’on s’en tient au premier trailer du jeu, l’obstacle est passé haut la main, les graphismes du jeu étant même supérieurs à ceux de pas mal de titres VR qui n’affichent pourtant que 2 ou 3 « zomblards » en même temps.

L’arsenal est particulièrement varié (et évidemment très destructeur), 7 personnages seront jouables (chacun avec sa compétence propre) et les carnages de zombies se dérouleront dans trois villes différentes, New York, Tokyo et Marseille. World War Z VR sera disponible le 12 août prochain sur SteamVR, Quest 2, Quest Pro et Quest 3 au prix de 19,99 euros.