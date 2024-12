[Test] Dangbei Atom Mini : un vidéoprojecteur DLP et nomade à moins de 700€ (promo)

La marque chinoise Dangbei offre une gamme complète de projecteurs grand public en Europe avec la certification Netflix. Après le test du vidéoprojecteur Dangbei N2, un appareil nomade pour moins de 500€, nous montons aujourd’hui en gamme avec le test du modèle Atom Mini, est un projecteur DLP laser compact offrant une résolution Full HD pour moins de 850€ (promo à 699€ actuellement).

Déballage et caractéristiques

Le Dangbei Atom Mini impressionne par sa taille compacte et son poids léger, ce qui le rend facilement transportable même dans les espaces les plus restreints. La boîte contient le projecteur, un câble d’alimentation, une télécommande avec des boutons dédiés pour Netflix, YouTube, Prime Video et la commande vocale, ainsi qu’un manuel d’utilisation.

Le vidéoprojecteur fonctionne sous Google TV, équipé de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage eMMC, offrant ainsi suffisamment de capacité pour les applications et les médias. À l’intérieur, il embarque une puce DMD de 0,33 pouce de Texas Instruments et utilise un mono laser basé sur la technologie ALPD 3.0, garantissant une qualité d’image supérieure. Bien que sa définition soit limitée au Full HD par wobulation, permettant une simulation de 1920 x 1080 pixels, la définition réelle est de 1368 x 768 pixels. Grâce à son optique à courte focale, il peut projeter une image allant jusqu’à 180 pouces de diagonale.

Le Dangbei Atom Mini brille par sa luminosité de 1200 lumens et une longévité estimée à 30000 heures de fonctionnement. Compatible HDR10 et HLG, il intègre également un système audio avec deux enceintes de 5 W, rendant ce modèle totalement autonome et adapté pour une variété de contextes de visionnage, que ce soit à la maison ou lors de déplacements.

Performances et utilisation

Le Dangbei Atom Mini se distingue par ses fonctionnalités pratiques et son design minimaliste, avec seulement un bouton physique utilisé pour allumer ou éteindre l’appareil, soulignant sa simplicité d’utilisation. En termes de connectivité, il est équipé d’un port HDMI eARC, un port USB 2.0, et une sortie audio mini-jack, ce qui couvre les besoins essentiels. Pour les connexions sans fil, il supporte le Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac à 2,4 ou 5 GHz) et le Bluetooth 5.1, permettant non seulement de connecter un smartphone pour l’utiliser comme télécommande mais aussi de transformer le projecteur en une enceinte portable.

L’intégration de Google TV enrichit considérablement l’expérience utilisateur grâce à une interface claire et facile à naviguer. Bien que le Google Play Store ne propose pas un large éventail d’applications, les principales applications de streaming comme Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Canal+, France TV, Arte et surtout Netflix sont nativement disponibles. Cette accessibilité fait du Dangbei Atom Mini un système autonome qui ne nécessite pas l’utilisation d’appareils supplémentaires tels que des boîtiers multimédia (FireStick, Nvidia Shield ou Apple TV) pour la plupart des utilisateurs, sauf si une interface plus complète est nécessaire.

Cependant, il est important de noter que certains formats vidéo, notamment ceux utilisés pour les Blu-rays, ne sont pas pris en charge via le port USB, ce qui peut limiter certaines utilisations. La télécommande, quant à elle, bien qu’assez basique, offre des raccourcis pratiques vers les menus, un accès direct à l’assistant Google ainsi qu’à des applications comme YouTube, Netflix, et Amazon Prime. Elle comprend également un bouton rouge sur la tranche pour la mise au point et un autre pour accéder aux réglages du projecteur. Malheureusement, l’absence de rétroéclairage sur la télécommande peut rendre son utilisation dans le noir complet quelque peu difficile.

Ces fonctionnalités, combinées à la technologie ALPD et les capacités d’ajustement intelligent de l’image avec capteurs dTOF et algorithmes AI, positionnent le Dangbei Atom Mini comme un choix attractif pour ceux qui recherchent un vidéoprojecteur compact, efficace et facile à utiliser.

De plus, vous aurez la possibilité de régler la taille de l’image projetée de 40 pouces à 180 pouces. Grâce à la technologie dToF (direct time-of-flight) et à une caméra intégrée, la mise au point automatique assure une netteté et une clarté des images en quelques secondes seulement. Par ailleurs, l’Atom est équipé d’un ajustement automatique de la distorsion trapézoïdale pouvant atteindre +30°, ce qui permet d’obtenir une image parfaitement rectangulaire, même lorsque le vidéoprojecteur n’est pas exactement aligné avec l’écran. Enfin, grâce à sa fonctionnalité d’évitement intelligent des obstacles, l’Atom peut détecter et éviter les obstacles susceptibles de perturber la projection.

Lite des caractéristiques techniques :

Technologie d’affichage : DLP

Luminosité (ISO Lumens) : 1200

Puce d’affichage : 0,33″ DMD

Source de lumière : Laser (technologie laser ALPD)

Durée de vie de la source lumineuse : 30 000 heures

Résolution : 1080P FHD (1920×1080)

Formats pris en charge : HDR 10, HLG

3D : oui

Protection des yeux : oui

Rapport de projection : 1,2 : 1

Taille de l’image : 40″-180″ (recommandé 60-100″)

Mise au point automatique : oui, mise au point automatique dToF + caméra

Réglage automatique de la distorsion trapézoïdale : oui, +30°

Ajustement intelligent de l’écran : oui

Évitement intelligent des obstacles : oui

Méthode de projection : automatique, avant, arrière, avant.

Plafond, plafond arrière, montage mural

Décalage de projection : 100 %

Zoom : 100 % – 50 %

Haut-parleur : 2 × 5W

Dolby numérique : oui

Dolby Digital Plus : oui

Entrée : USB 2.0 × 2

Entrée HDMI (ARC) x1

DC-INx1

Sortie : audio 3,5 mm x1

Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth : Bluetooth 5.1/BLE

Température de fonctionnement : 5 °C-35 °C

Consommation électrique : 80 W

Bruit : mode standard <24 dB à 25 °C

Distance : 1 m

RAM : 2 Go DDR3

Stockage : 32 Go eMMC5.1

Système d’exploitation : Google TV

Contenu : Netflix, YouTube, Prime Vidéo, Hulu, Disney+…

Dimensions / Poids : 19,5×19,8×4,8 cm/1,3 kg

Performances Audio

Les haut-parleurs intégrés du Dangbei Atom Mini, situés sur le côté gauche de l’appareil, offrent une performance sonore surprenante et supérieure aux attentes. Bien que compacts, ils produisent un spectre sonore relativement équilibré. Cependant, comme prévu vu leur petite taille, ils manquent de profondeur dans les basses. La spatialisation sonore est pratiquement absente, ce qui nous amène à recommander l’utilisation d’un système sonore externe pour une expérience audio plus immersive et complète.

Néanmoins, pour des utilisations occasionnelles comme des projections en vacances ou chez des amis, ces haut-parleurs sont parfaitement adéquats. De plus, une fonctionnalité très pratique transforme l’Atom en une petite enceinte connectée. En accédant au menu et en sélectionnant l’option Haut-parleur Bluetooth, l’Atom peut servir ponctuellement de dispositif audio autonome, ajoutant ainsi une valeur supplémentaire à ce vidéoprojecteur déjà polyvalent.

Efficacité énergétique et niveau de bruit

Le Dangbei Atom Mini se distingue également par son efficacité énergétique remarquable, particulièrement en comparaison avec des modèles plus volumineux disponibles sur le marché. En mode de luminosité standard, le projecteur consomme environ 50 W, une valeur qui ne s’élève qu’à 60 W même lorsqu’on ajuste la luminosité au maximum lors de nos tests standard. Cela témoigne de son design optimisé pour une faible consommation énergétique, ce qui est un atout considérable pour les utilisateurs soucieux de l’environnement et de la réduction des coûts énergétiques.

En termes de bruit, le Dangbei Atom Mini esta ssez discret. Lors de notre évaluation, nous avons mesuré un niveau sonore de seulement 34,8 dB à un mètre de distance. Ce faible bruit de fond, semblable à un murmure, est généralement inaudible lorsqu’il est masqué par le son d’une série ou d’un film. Même lorsque le ventilateur s’active davantage, le niveau de bruit reste suffisamment bas pour ne pas perturber l’expérience de visionnage.

Réglages et Maintenance

Le projecteur ajuste automatiquement la taille de l’image de 40” à 180”, optimale entre 60 et 100”. Il gère aussi la distorsion trapézoïdale jusqu’à +30° et contourne intelligemment les obstacles, ce qui simplifie l’installation et l’utilisation quotidienne. Sa longévité est assurée avec une durée de vie de 30,000 heures pour la source lumineuse.

Conclusion

Le Dangbei Atom Mini (promo à 699€ actuellement)est un vidéoprojecteur compact qui se distingue par son caractère extrêmement portable et ses fonctionnalités complètes. Avec son interface Google TV intuitive, il offre un accès simplifié aux principales applications de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et Apple TV+, rendant l’expérience utilisateur à la fois agréable et efficace. Bien qu’il ne puisse rivaliser avec les modèles haut de gamme en termes de qualité d’image et de précision des couleurs, l’Atom Mini excelle dans la correction automatique de la mise au point et du trapèze, le rendant particulièrement adapté pour ceux qui recherchent une solution tout-en-un facile à transporter.

Compact, performant et offrant une expérience de visionnage immersive avec une configuration quasi instantanée, le Dangbei Atom Mini est idéal pour les cinéphiles et les professionnels en déplacement, cherchant à combiner mobilité et qualité de visionnage sans compromis. Son excellent rapport qualité-encombrement-prix pourrait séduire un large public, faisant de lui un choix judicieux pour ceux qui cherchent à vivre une expérience cinématographique n’importe où et à tout moment.