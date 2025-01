Amazon est accusé de pister ses clients avec une collecte de données via les smartphones

Une action collective a été déposée contre Amazon devant un tribunal fédéral de San Francisco. Les plaignants accusent le géant du e-commerce d’avoir secrètement suivi les déplacements des clients via leurs smartphones, exploitant des données revendues à des tiers, comme le rapporte Reuters.

Des pratiques d’Amazon jugées sans consentement

Selon la plainte, Amazon aurait contourné les protections des appareils par le biais de l’Amazon Ads SDK que les développeurs peuvent intégrer dans leurs applications pour notamment proposer des publicités ciblées. Ce code permet de collecter des données géolocalisées en continu, y compris des informations sensibles comme les lieux de culte fréquentés, les habitudes de consommation ou les centres médicaux visités.

La plainte souligne qu’Amazon aurait corrélé ces informations pour créer des profils détaillés d’utilisateurs, sans leur accord explicite. « Amazon a identifié les consommateurs comme des empreintes digitales, en reliant des données personnelles à leur insu », dénonce la plainte. Parmi les exemples cités, Felix Kolotinsky, un résident californien, affirme que ses données ont été récupérées via l’application Speedtest d’Ookla. Les avocats invoquent une violation du Code pénal californien et de la loi sur l’accès non autorisé aux systèmes informatiques, réclamant des indemnisations pour des millions de résidents de l’État.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue face à l’exploitation des données mobiles. Le 13 janvier, le Texas a poursuivi Allstate pour avoir utilisé des informations géolocalisées afin d’ajuster les primes d’assurance auto, voire de refuser des contrats. Bien qu’Allstate défende sa conformité légale, huit plaintes similaires ont suivi.

Ces cas illustrent les défis persistants de la protection de la vie privée, alors que régulateurs et citoyens exigent plus de transparence sur l’usage des données personnelles par les entreprises technologiques.