Google va détruire les données collectées à partir de la navigation privée de Chrome

Google a accepté de détruire des milliards d’enregistrements de données collectées lorsque les utilisateurs se trouvaient en mode de navigation privée sur Chrome. Cela fait suite à un procès et un accord trouvé aujourd’hui. Le groupe était accusé de pister illégalement les utilisateurs.

Google va supprimer des milliards de données

La navigation privée de Google Chrome est conçue pour supprimer toutes les données en navigation locale sur votre appareil, ce qui vous permet de naviguer sans que les informations de vos comptes ne soient collectées et sans que vous ne laissiez d’historique de navigation. En 2020, une action en justice a été intentée pour contester le fait que Google pouvait encore collecter des données lorsque les utilisateurs passaient par la navigation privée, et a demandé des dommages et intérêts d’un montant de 5 milliards de dollars.

En décembre 2023, il a été révélé que Google réglerait le procès, mais les termes du règlement n’ont pas été divulgués à cette période. Ça se précise désormais.

Aujourd’hui, la justice dévoile que Google se débarrassera d’une énorme quantité de données collectées à partir de la navigation privée de Chrome. Des milliards de points de données collectés seront supprimés selon les termes du règlement, bien qu’il ne soit pas clair si Google va supprimer d’autres données à l’avenir, puisque les informations existantes sont supprimées parce qu’elles ont été collectées de manière inappropriée.

Le règlement exigera également de Google qu’il modifie sa clause de non-responsabilité relative à la navigation privée afin de mettre à jour les informations concernant les données collectées et qu’il donne aux utilisateurs la possibilité de désactiver les cookies tiers.

L’action en justice visait à l’origine à obtenir des dommages et intérêts de 5 000 dollars par utilisateur, mais le règlement ne mentionne pas de paiements massifs pour les utilisateurs individuels, tout en laissant ouverte la possibilité de réclamations individuelles.