Chrome, navigation privée et pistage : Google va régler une affaire juridique

Google indique être prêt à régler un recours collectif intenté en 2020 au sujet de la navigation privée de Chrome. Le groupe était accusé de pister les utilisateurs dans toutes les circonstances.

Bientôt la fin d’une affaire sur Chrome et le pistage

En 2020, une action en justice a été intentée concernant la pratique de Google consistant à suivre l’activité des utilisateurs lorsqu’ils se trouvent en navigation privée avec Chrome. Celle-ci permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches et de visiter des sites sans que ces données soient enregistrées dans le navigateur. Mais beaucoup de personnes pensent (à tort) que ce mode agit comme une cape d’invisibilité vis-à-vis de leur fournisseur d’accès à Internet et des sites qu’ils visitent, ce qui n’est pas le cas.

Un recours collectif a donc tenté d’obtenir des dommages-intérêts de plus de 5 milliards de dollars parce que Google était toujours en mesure de collecter des données. L’action en justice initiale affirmait que Google « ne peut pas continuer à s’engager dans la collecte secrète et non autorisée des données de pratiquement tous les Américains possédant un ordinateur ou un téléphone ».

Google a d’abord tenté de faire rejeter l’action en justice en mettant en avant le message qui s’affiche lorsque les utilisateurs activent la navigation privée. Cet avertissement indique aux utilisateurs que leur activité peut toujours être visible par les sites qu’ils visitent.

Les termes ne sont pas encore connus

En août 2023, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté la demande de jugement sommaire de Google, soulignant que le groupe n’avait jamais révélé à ses utilisateurs que la collecte de données se poursuivait même lorsqu’ils passaient par la navigation privée.

Vient maintenant cette semaine où Google annonce avoir trouvé un terrain d’entente pour mettre un terme à cette affaire. Le document judiciaire mentionne que les parties concernées travaillent actuellement sur un accord final qui résoudrait le problème juridique. Les parties ont reçu un délai de 30 jours pour l’exécution de l’accord et un délai supplémentaire de 30 jours après lequel elles le présenteront au tribunal. Les termes du règlement n’ont pas encore été connus publiquement.