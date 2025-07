SFR s’apprête à lancer une nouvelle box

SFR n’a pas dit son dernier mot et s’apprête à lancer prochainement une nouvelle box Internet. Il y a eu un teasing lors d’un rendez-vous au campus de l’opérateur au logo rouge.

Nouvelle box SFR en approche

Olivier Tailfer, le directeur exécutif des réseaux et services chez SFR, a publié une photo sur son compte LinkedIn, montrant Mathieu Cocq, le PDG de l’opérateur, qui a échangé avec les employés. « Mathieu Cocq a présenté en avant-première notre nouvelle Box, fruit du travail des équipes SFR », écrit le directeur exécutif. « Je salue la mobilisation de toutes les équipes du réseau, du commerce et du marketing, qui ont mis toute leur énergie pour faire de cette Box un concentré de performances. C’est un produit maison dont nous sommes fiers et qui sera lancé dans les prochains jours », ajoute-t-il.

Il n’y a pas d’informations à proprement parler sur la nouvelle box de SFR. Malgré tout, il y a une image qui s’affiche sur un écran du campus et qui donne un aperçu. On peut voir une box à la verticale, ce qui peut rappeler la Livebox d’Orange ou la Bbox de Bouygues Telecom. Il y a aussi un écran… mais il faut se contenter de ces éléments pour le moment. Rien n’est dit sur le débit, le prix ou encore la présence du Wi-Fi 7. Mais cela semble une évidence, surtout que le Wi-Fi 7 est déjà sur les box d’Orange, Bouygues Telecom et Free.

Il est vrai qu’un lancement de box chez SFR peut un peu surprendre, étant donné que le rachat de l’opérateur au logo rouge est lancé. Plusieurs informations sont à retrouver dans cet article dédié, dont le fait que Free et Bouygues Telecom discutent des éléments à récupérer.