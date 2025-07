A11pl3Z serait le troisième objet interstellaire observé à traverser notre système solaire

Interstellar nous revoilà : un objet céleste mystérieux nommé provisoirement A11pl3Z traverse actuellement le système solaire à une vitesse d’environ 245 000 km/h. Détecté pour la première fois par le système ATLAS entre le 25 et le 29 juin dernier, puis confirmé par d’autres télescopes dont celui du Deep Random Survey au Chili, il pourrait s’agir d’un astéroïde ou d’une comète mesurant jusqu’à 20 km de large. Sa trajectoire et sa vitesse suggèrent une origine interstellaire, ce qui en ferait le troisième objet de ce type jamais observé, après Oumuamua en 2017 et la comète 2I/Borisov en 2019. Bien qu’A11pl3Z soit inscrit sur la liste de confirmation des objets géocroiseurs de l’UAI et de la NASA, il ne représente aucun danger pour la Terre.

Actuellement situé à environ 3,8 unités astronomiques de notre planète, A11pl3Z passera à proximité de Mars le 3 octobre (à 0,2 ua) puis atteindra son point le plus proche du Soleil le 29 octobre, avant de s’approcher de la Terre à 1,35 ua le 30 octobre. Plusieurs observatoires, dont le télescope spatial James Webb et le tout nouveau Vera C. Rubin Observatory, devraient pouvoir l’observer en détail. Ces rares objets interstellaires offrent aux astronomes une opportunité unique d’étudier la matière provenant d’autres systèmes stellaires, attisant autant la curiosité scientifique que les spéculations sur une origine artificielle.