Microsoft Authenticator va arrêter de supporter les mots de passe

Microsoft a annoncé une refonte majeure de son application Authenticator, qui ne permettra plus de stocker ou de proposer l’autocomplétion des mots de passe dès juillet 2025. Les utilisateurs devront se tourner vers Microsoft Edge ou d’autres gestionnaires de mots de passe pour ces fonctionnalités.

Fin progressive des fonctionnalités de gestion des mots de passe

Dès ce mois de juillet, Microsoft Authenticator cessera de proposer l’autocomplétion des mots de passe. L’application supprimera également les informations de paiement enregistrées, avant de supprimer complètement les mots de passe en août. Depuis le mois dernier, il n’est déjà plus possible d’ajouter de nouveaux mots de passe dans Authenticator, Microsoft souhaitant centraliser cette fonctionnalité dans son navigateur Edge.

Les mots de passe actuellement stockés dans Authenticator seront automatiquement synchronisés avec le compte Microsoft des utilisateurs, rendant leur accès possible via le navigateur Microsoft Edge. Pour utiliser Microsoft Edge comme gestionnaire d’autocomplétion par défaut, il suffit d’aller dans les paramètres de son appareil et de le sélectionner à la place d’Authenticator. Pour ceux qui préfèrent une autre solution, Microsoft recommande d’exporter les mots de passe vers un autre service avant août.

Une transition vers les passkeys

Lancée en 2016 comme une solution d’authentification multifacteur, Microsoft Authenticator a intégré le stockage de mots de passe en 2020. Bien que cette fonctionnalité disparaisse, l’application continuera de prendre en charge les passkeys. Ces clés d’accès permettent de se connecter à des comptes en utilisant des méthodes d’authentification propres à l’appareil, comme un code PIN, une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale, offrant une alternative plus sécurisée aux mots de passe traditionnels.

Pour éviter toute perte de données, Microsoft invite les utilisateurs à consulter son site pour plus d’informations sur l’exportation des mots de passe ou la configuration de Microsoft Edge comme gestionnaire par défaut. Des alternatives comme 1Password ou Bitwarden peuvent accueillir les mots de passe exportés.