Microsoft mettra un terme aux avatars Xbox au mois de janvier prochain

Microsoft vient d’arrêter les mises à jour de l’application Xbox Avatar Editor en raison d’un faible « engagement » (ou pour le dire autrement un faible nombre de joueurs qui utilisent ces avatars), l’arrêt de cet éditeur étant désormais fixé au 9 janvier 2025. Après cette date, les joueurs n’auront plus accès à leurs avatars Xbox ou à tout autre objet acheté via l’application. Pour remédier à cette situation, Microsoft remboursera automatiquement les utilisateurs pour tout achats effectués depuis le 1er novembre 2023.

Lancé en 2018, Xbox Avatars offrait des options de personnalisation plus diversifiées et détaillées que son prédécesseur sur Xbox 360. A noter que bien que les nouveaux avatars ne soient plus pris en charge, les joueurs pourront toujours utiliser et modifier leurs anciens avatars via l’application « Xbox Original Avatars ». Microsoft conseille aux derniers utilisateurs à se servir de l’Xbox Avatar Editor à prendre des captures d’écran de leurs avatars avant l’arrêt du système, histoire de conserver une trace de leur création.