Microsoft mettra fin à Skype le 5 mai

Microsoft annonce que Skype fermera ses portes le 5 mai 2025. Le groupe confirme son envie de pousser les utilisateurs vers sa plateforme Teams.

[Article original] Skype, l’application de VoIP lancée en 2003 et rachetée par Microsoft en 2011, pourrait bientôt fermer ses portes si l’on en croit des informations issues d’une version bêta pour Windows. Microsoft semble désormais vouloir orienter ses utilisateurs vers Teams, son application de messagerie et de collaboration, et ce, dès le mois de mai. Bien que Skype ait intégré au fil des ans de nouvelles fonctionnalités comme les appels vidéo et la messagerie, le service a perdu de sa popularité, et Microsoft a progressivement supprimé certaines options comme l’achat de crédits ou l’association de numéros de téléphone.

Autrefois incontournable, Skype était même présent sur une très large gamme d’appareils, des consoles de jeux aux téléviseurs, en passant par les PDA et les premiers smartphones. Le service a pourtant vu sa popularité diminuer au fil du temps, si bien que Microsoft a semblé se désintéresser du service : la version Apple Silicon de Skype n’a été publiée qu’en 2023 et l’app Skype actuelle qui se limite à un site web encapsulé sous Windows. Autant dire que la disparition de Skype n’est pas totalement une surprise en soi.