Skype arrête les crédits et numéros de téléphone, misant sur les abonnements

Microsoft a pris la décision (discrète) de mettre fin à la vente de crédits et de numéros de téléphone sur Skype cette semaine, dans un mouvement qui marque un tournant pour l’application de communication.

Le crédit Skype, une offre prépayée permettant de passer des appels locaux et internationaux, ainsi que le numéro Skype, qui offrait la possibilité d’avoir un numéro de téléphone attribué à son compte Skype, sont désormais abandonnés. Ces deux services, présents depuis des années sur la plateforme, étaient populaires pour appeler des lignes fixes et mobiles via Internet.

Amit Fulay, vice-président de Microsoft Teams et Skype, a confirmé la nouvelle auprès de The Verge : « Les ventes de nouveaux numéros Skype et crédits Skype ont cessé, mais les utilisateurs peuvent toujours utiliser leurs numéros et crédits existants ». Toutefois, cette décision laisse présager que Microsoft orientera progressivement ses utilisateurs vers des abonnements mensuels, comme ceux proposés pour les services d’appel en dehors du réseau de téléphonie traditionnelle (PSTN).

Bien que les numéros Skype existants continuent de fonctionner pour l’instant, il semble inévitable que Microsoft pousse ses utilisateurs à opter pour un abonnement à terme. En effet, bien que les crédits Skype restants puissent encore être utilisés, il n’est plus possible d’acheter des recharges supplémentaires.

Cette évolution fait suite à d’autres changements récents, comme la suppression des publicités sur Skype plus tôt cette année et l’introduction de fonctionnalités telles que la création d’images via IA. Après l’acquisition de Skype en 2011, Microsoft semble avoir décidé de recentrer son attention sur Teams, notamment depuis le lancement de sa version personnelle en 2020, face à la concurrence croissante d’applications comme WhatsApp et Zoom.