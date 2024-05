Microsoft active les passkeys (clés d’accès) pour tous les comptes

Microsoft veut enterrer les mots de passe et annonce aujourd’hui que les passkeys (clés d’accès) sont désormais disponibles pour l’ensemble des comptes utilisateurs. Le cas des comptes professionnels viendra plus tard.

Les passkeys fournissent une méthode plus sécurisée et plus pratique pour se connecter aux sites Web et aux applications que les mots de passe. Contrairement aux mots de passe, que les utilisateurs doivent mémoriser et taper, les clés d’accès sont stockées en tant que secrets sur un appareil et peuvent utiliser le mécanisme de déverrouillage d’un appareil (par exemple, la biométrie ou un code confidentiel). Les clés d’accès peuvent être utilisées sans nécessiter d’autres défis de connexion, ce qui rend le processus d’authentification plus rapide, sécurisé et plus pratique.

« Aujourd’hui, vous pouvez utiliser une passkey pour vous connecter aux applications et sites Web de Microsoft, y compris Microsoft 365 et Copilot sur les navigateurs de bureau et mobiles », indique Microsoft. « La prise en charge de la connexion aux versions mobiles des applications Microsoft à l’aide de votre clé d’accès suivra dans les semaines à venir ».

Les sociétés tech poussent de plus en plus à l’adoption des passkeys. Apple et Google notamment s’y mettent, et ce sont des acteurs importants puisqu’ils s’occupent respectivement d’iOS et d’Android.

Vous pouvez créer des passkeys pour votre compte Microsoft en cliquant sur ce lien. Vous pouvez choisir votre visage, votre empreinte digitale, votre code PIN ou une clé de sécurité pour utiliser un appareil afin de vous connecter à l’aide d’une passkey