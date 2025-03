Microsoft annonce l’arrêt du support de Remote Desktop, remplacé par l’app Windows

C’est acté : Microsoft mettra fin au support de son application Remote Desktop pour Windows le 27 mai 2025. Les utilisateurs qui utilisent actuellement cette application pour se connecter à Windows 365, Azure Virtual Desktop ou bien encore Microsoft Dev Box devront désormais passer à la nouvelle application Windows, lancée au mois de septembre dernier. L’application Windows propose des fonctionnalités améliorées telles que la prise en charge de plusieurs écrans, des résolutions d’affichage dynamiques ainsi qu’un accès facilité aux PC cloud et aux bureaux virtuels. Après cette date, les connexions via l’application Remote Desktop seront bloquées, mais Microsoft continuera tout de même de prendre en charge l’application Remote Desktop Connection, qui fait partie de Windows depuis plus de deux décennies.

L’interface épurée de l’app Windows

L’application Windows est actuellement limitée aux comptes Microsoft professionnels ou éducation, mais cela pourrait bientôt changer car Microsoft prévoit de prendre en charge à l’avenir le protocole Remote Desktop (RDP). Les comptes personnels pourraient donc éventuellement être autorisés, ce qui s’aligne avec la vision à long terme de Microsoft consistant à déplacer l’ensemble de Windows vers le cloud.