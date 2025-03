Ariane 6 place en orbite le satellite d’observation militaire CSO-3

Cette fois il n’y a pas eu d’anicroche : après un report lundi 3 mars, Ariane 6 a bien décollé à l’heure dite ce jeudi 6 mars du centre spatial de Kourou en Guyane. Le lanceur a cette fois pris son envol, entamant du même coup son tout premier vol commercial. A bord de la fusée, le satellite d’observation militaire (satellite espion pour la faire courte) CSO-3 conçu par la Direction générale de l’armement et du Centre national d’études spatiales pour le compte du commandement de l’armée de l’air et de l’Espace. A l’heure des problématiques autour de la nécessaire indépendance militaire de l’Europe, ce vol prenait donc forcément une valeur symbolique (qui n’était évidemment pas prévue initialement).

Le CSO-3 (CSO pour « composante spatiale optique » ) rejoint en orbite les CSO-1 et CSO-2 lancés en 2018 et 2020. Le troisième satellite devait initialement être lancé en 2022, mais l’arrêt de la coopération avec la Russie suite à l’envahissement de l’Ukraine avait entrainé un nouveau et long report, sachant que les deux premiers satellites avaient été lancés par des fusées russes Soyouz. Le trio de satellites CSO doit permettre de récupérer des images au sol avec une grande précision de détails, un atout évidemment crucial lors des opérations militaires, d’autant plus lorsque les satellites espion du voisin américain ne jouent plus leur rôle de support et de soutien logistique.