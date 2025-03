Ariane 6 : le premier vol commercial reporté à la dernière minute

« Une anomalie a été détectée au niveau des équipements, au sol (…). Une vanne s’est avérée dysfonctionnelle sur l’un des tuyaux qui permettent d’avitailler le lanceur » ; voilà ce qu’a déclaré le patron d’Arianespace David Cavaillolès pour justifier le report, à quelques minutes du lancement, du premier vol commercial du lanceur Ariane 6. Le prochain vol sera, au mieux, programmé au mercredi 5 mars, si et seulement si l’anomalie est identifiée et qu’une solution a été apportée. Pas certain donc.

Pour rappel,le lanceur Ariane 6 devait décoller à 17h24 heure de Paris du centre spatial de Kourou en Guyane, transportant avec lui le satellite d’observation militaire CSO-3, ce qui dans le contexte géopolitique actuel vaut presque pour symbole. « L’Europe doit assurer sa propre sécurité » a d’ailleurs déclaré à ce sujet Toni Tolker-Nielsen, le directeur du transport spatial de l’Agence spatiale européenne. C’est le quatrième report du genre pour Ariane 6, des débuts un peu cahotants mais loin d’être dramatiques pour la fusée européenne, cette dernière ayant brillamment réussi son vol inaugural l’an dernier.

L’enjeu d’Ariane 6 reste énorme, tant au plan économique que géopolitique : SpaceX, le concurrent direct d’ArianeEspace sur le marché du lancement de satellites, est en effet supervisé par Elon Musk… qui est aussi un élément clef d’une administration Trump désormais loin des préoccupations européennes (euphémisme).