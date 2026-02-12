Arianespace s’apprête à franchir une étape majeure avec le premier décollage d’Ariane 6 dans sa configuration à quatre boosters. Ce vol inaugural de la version la plus puissante du lanceur européen doit placer en orbite basse 32 satellites de la constellation Amazon Kuiper, constellation destinée à fournir un accès Internet haut débit dans les zones mal couvertes par les réseaux terrestres.

Cette mission, identifiée sous le nom de vol VA267, sera le sixième tir d’Ariane 6 depuis son entrée en service et le premier à exploiter pleinement sa modularité. Ce vol inaugure également une série de 18 lancements contractés pour accompagner le déploiement progressif de la constellation d’Amazon.

Des performances doublées grâce à quatre propulseurs

Dotée de quatre boosters P120C, Ariane 64 peut emporter jusqu’à 21,6 tonnes en orbite basse, contre un peu plus de 10 tonnes pour la version à deux propulseurs. « Cette configuration démontre la capacité d’Ariane 6 à s’adapter à des missions lourdes et complexes », souligne l’écosystème spatial européen, qui mise sur cette flexibilité pour rester compétitif face aux acteurs américains.

Souveraineté spatiale et nouveaux acteurs européens

Au-delà de la performance technique, ce lancement renforce la souveraineté spatiale européenne, encore partiellement dépendante de prestataires étrangers. En parallèle, l’émergence de nouveaux lanceurs portés par des startups comme MaiaSpace ou Latitude pourrait compléter l’offre existante et accroître la résilience du secteur.

Avec Ariane 64 désormais opérationnelle, l’Europe consolide sa capacité d’accès autonome à l’espace et pose les bases d’un écosystème spatial plus diversifié et surtout capable de répondre aux enjeux commerciaux, scientifiques et stratégiques des prochaines décennies.