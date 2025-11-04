Ariane 6 s’élancera ce soir ; comment ne pas manquer cet évènement majeur pour l’aérospatiale européenne

Ce 4 novembre 2025 à 22h03 (heure de Paris), tous les regards seront tournés vers le ciel guyanais. Depuis le Centre spatial de Kourou en Guyane, la fusée Ariane 6 doit s’élancer vers l’espace pour placer en orbite le satellite Sentinel-1D, un bijou technologique au cœur du programme européen Copernicus. Ce vol, baptisé VA265, marque une étape clé pour le lanceur nouvelle génération et confirme la volonté de l’Europe de renforcer son indépendance dans l’accès à l’espace. Ce vol commercial sera à suivre en direct via la chaine YouTube du CNES (ci-dessous).

Sentinel-1D n’est pas un simple satellite d’observation. Grâce à son radar à synthèse d’ouverture, l’appareil peut capturer des images de la Terre quelles que soient les conditions météo, de jour comme de nuit. Inondations, glissements de terrain, marées noires ou suivi des zones agricoles : ses données précises permettront de mieux surveiller les transformations environnementales à l’échelle mondiale.

Continuité, innovation et ambition spatiale

Remplaçant du vénérable Sentinel-1A en service depuis 2014, Sentinel-1D s’accompagne d’améliorations majeures. Le satellite embarque une antenne AIS pour identifier les navires en mer, un outil essentiel contre la pêche illégale, ainsi qu’un récepteur Galileo garantissant un positionnement d’une précision remarquable. Ensemble, Sentinel-1C et 1D assureront une couverture radar constante de la planète.

Pour Ariane 6, ce troisième vol de l’année symbolise la montée en cadence du programme. La version Ariane 62, équipée de deux boosters, mettra le satellite sur orbite en à peine 34 minutes. L’Europe prépare déjà la suite avec la version plus puissante Ariane 64, attendue en 2026, qui jouera un rôle clé dans le déploiement de constellations commerciales majeures comme le Kuiper d’Amazon. Face à un SpaceX en perte de vitesse et désormais critiqué par la NASA elle-même, l’Europe dispose d’un créneau presqu’idéal pour faire valoir son excellence technologique dans le domaine spatial.