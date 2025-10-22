TENDANCES
KultureGeek Science Une startup dévoile une « armure spatiale » pour protéger les satellites des débris orbitaux
Science

Une startup dévoile une « armure spatiale » pour protéger les satellites des débris orbitaux

22 Oct. 2025 • 15:55
Gravity, ce n’est pas seulement un film : si l’on en croit l’Agence spatiale européenne (ESA), près de 54 000 débris de plus de dix centimètres et environ 1,5 million de fragments plus petits gravitent actuellement autour de la Terre à la vitesse vertigineuse de 28 000 km/h. Ces projectiles peuvent, à tout moment, endommager un satellite ou menacer directement la sécurité des équipages de l’ISS et de la station chinoise CSS. En moyenne, un millier d’alertes de collision sont émises chaque jour ! L’explosion du nombre de satellites, notamment avec les constellations comme Starlink de SpaceX (8 600 unités en orbite), aggrave considérablement cette pollution spatiale… et augmente donc à terme les probabilités d’un « incident » spatial.

Gravity

Une solution innovante venue des États-Unis

Face à ce risque exponentiel, la start-up américaine Atomic-6 propose une innovation baptisée « Space Armor », qui consiste en une armure protectrice destinée à équiper les engins spatiaux. Ce blindage est constitué de tuiles hexagonales ultra-légères en composite-résine, des tuiles capables d’absorber l’impact de débris de moins de trois millimètres et de neutraliser environ 90 % des autres menaces présentes en orbite basse. « Nous avons mis seulement 18 mois pour passer du concept au produit final », indique l’entreprise, qui peut adapter la forme de la protection selon les besoins des missions. Des essais au sol ont démontré la résistance exceptionnelle de ces tuiles face à des tirs de projectiles à haute vitesse.

Atomic-6 prévoit un premier lancement de satellites protégés dès 2026. Au-delà de la protection contre les débris, la société estime en outre que cette technologie pourrait aussi servir de défense passive face à d’éventuelles attaques spatiales.

