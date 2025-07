Le fouet d’Indiana Jones atteint le demi-million de dollars aux enchères

Le célèbre fouet brandi avec maestria par Harrison Ford dans Indiana Jones et la Dernière Croisade, qui avait été offert à la princesse Diana par l’acteur en 1989, a été adjugé aux enchères pour 525 000 dollars (452 000 euros) lors d’une vente organisée par Heritage Auctions à Los Angeles. Cet objet emblématique, l’un des plus reconnaissables sans doute de l’univers cinématographique, a été mis en vente le 17 juillet dernier, soit un jour seulement après la revente record du traîneau Rosebud du film Citizen Kane, vendu pour 14,75 millions de dollars (ce dernier appartenait jusqu’ici à Joe Dante, le réalisateur de Gremlins).

« Le fouet est le symbole emblématique d’un personnage emblématique de l’histoire du cinéma, Indiana Jones, et a été l’un des points forts de cette vente aux enchères », a déclaré Joe Maddalena, vice-président exécutif de Heritage. Cette transaction souligne, s’il le fallait encore, la vigueur du marché des accessoires cultes, où même des objets modestes en apparence peuvent atteindre des valorisations record grâce à leur charge iconographique et historique. Faut-il aussi rappeler qu’Indiana Jones est l’un des films les plus cultes de l’histoire du cinéma ?