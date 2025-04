Meta : la directrice de la Recherche en IA annonce son départ

Certes, personne n’est irremplaçable, mais c’est peu dire que le secteur de l’IA connait depuis trois ans une importante vague de turn-over de têtes pensantes. Après les départs côté OpenAI du directeur scientifique Ilya Sutskever et de la directrice technique Mira Murati, c’est donc au tour d’une autre pointure de quitter cette fois le AI Research Lab de Meta : la canadienne Joelle Pineau, actuelle vice-présidente de la recherche en IA et directrice de recherche, a annoncé sur son compte Facebook qu’elle quittait la société après plus de deux ans à la tête de FAIR, le laboratoire interne de recherche en IA supervisé par le français Yann LeCun. A noter que Joelle Pineau n’a pas souhaité préciser ses nouvelles attributions.

Ce départ intervient alors que Meta a récemment réorganisé sa division de recherche en IA, dirigée depuis près d’un an par le CPO (chief product officer) Chris Cox. Ces mouvements de fond s’ajoutent aux dizaines de milliards de dollars que Meta injecte chaque année dans l’intelligence artificielle, la firme dirigée par Zuckerberg ayant fait de l’IA son objectif principal, devant même les nouvelles technologies XR (plateforme Meta Quest).