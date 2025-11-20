SFR RED lance un forfait 5G 120 Go à 7,99 € pour le Black Friday

SFR RED propose un nouveau forfait mobile à l’occasion du Black Friday qui coûte 7,99 €/mois et qui donne accès à la 5G avec 120 Go de data. Voici le détail.

Un forfait mobile 5G 120 Go à moins de 8 euros

Ce forfait propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 120 Go en 5G. Si votre smartphone n’est pas compatible 5G ou si vous êtes dans une zone qui n’est pas couverte pas ce réseau, alors vous basculerez automatiquement en 4G.

Il est également possible de profiter de son forfait en dehors de la France métropolitaine. En effet, l’usage est possible dans les pays de l’Union européenne et dans les DOM avec les appels, SMS et MMS là aussi en illimité. Pour Internet, le quota tombe à 30 Go. Pour ceux qui le souhaitent, il existe une option à 5 €/mois qui propose 40 Go et qui inclut surtout la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada. Ces quatre destinations se limitent à un quota de 20 Go.

Le forfait 120 Go sans engagement à 7,99 €/mois est disponible sur le site de SFR RED en cliquant ici. À noter qu’il existe également une variante 250 Go à 13,99 €/mois et un forfait voyage 350 Go à 19,99 €/mois, avec le support de 124 destinations. Et pour ceux qui ont un petit budget, il y a des offres 1 Go à 1,99 €/mois et 10 Go à 5,99 €/mois.

Chez la concurrence, Bouygues Telecom propose un forfait B&You à 7,99 €/mois qui inclut 80 Go. Chez Sosh, il y a là aussi 80 Go mais pour 8,99 €/mois et sans 5G. Du côté de Free Mobile, le forfait à 8,99 €/mois propose 120 Go, mais son prix augmente à 19,99 €/mois après un an.