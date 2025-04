SFR RED lance un forfait 5G de 250 Go pour 9,99€, Free Mobile propose 150 Go pour 8,99€

Aussi bien SFR RED que Free Mobile ont décidé de répondre à l’offre de Sosh qui propose 200 Go pour 9,99€/mois. L’opérateur au logo rouge est meilleur sur l’offre à proprement parler.

SFR RED propose un forfait à 9,99€/mois incluant les appels, SMS et MMS en illimité. Il y a 250 Go à utiliser pour Internet, tout en sachant que c’est utilisable en 5G si vous avez un smartphone compatible et êtes dans une zone couverte. Sinon, ce sera de la 3G ou de la 4G. Pour l’usage en Europe et dans les DOM, on retrouve là aussi les appels, SMS et MMS en illimité. En revanche, le quota Internet est de 26 Go.

L’offre est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED. À noter qu’il y a aussi un forfait 100 Go en 5G à 6,99€/mois pour ceux qui ont un usage moins important d’Internet.

Du côté de Free Mobile, il y a le forfait Série Free à 8,99€/mois qui comprend maintenant les appels, SMS et MMS en illimité, et un quota Internet de 150 Go utilisable en 5G si vous avez un smartphone compatible. Il y a également l’accès à OQEE TV pour regarder les chaînes de télévision. Pour ce qui est de l’Europe et des DOM, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, et 30 Go pour Internet.

Ce forfait est disponible sur le site de Free Mobile. Attention toutefois, le prix de 8,99€/mois est seulement valable pendant un an. Au-delà, vous basculerez sur le forfait à 19,99€/mois qui inclut 350 Go d’Internet. Mais il s’agit d’une offre sans engagement, vous pouvez donc partir quand vous voulez et évitez la hausse de prix.