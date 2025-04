Sosh annonce une offre à 10 euros/mois avec 200 Go de datas en 4G

La valse des formules s’accélère, et comme on pouvait s’y attendre, Sosh rentre dans la danse avec une offre de 200 Go de datas en 4G pour 10 euros par mois. A ce tarif ultra serré, la formule propose tout de même 20 Go d’internet (via le réseau mobile of course) à partir de l’Europe ou des DOMs, les SMS/MMS illimités (la base…), sachant que la carte SIM/eSIM est facturé au prix doux de 10 euros.

Les petites bourses seront donc ravies, même si l’on constate que la concurrence propose tout de même un peu plus au même tarif. Ainsi, du côté de SFR, l’utilisateur a droit à de la 5G pour 10 euros. En revanche, on ne propose vraiment pas mieux chez Free ou B&You, Free étant même, une fois n’est pas coutume, dans le haut du panier tarifaire avec 350 Go de datas pour 20 euros (et rien d’autre hormis la première année à 9 euros/mois et 120 Go de datas). On note tout de même, et ce n’est pas une surprise au vu du contexte actuel, que les dernières offres proposées concernent essentiellement les « petits budgets ».