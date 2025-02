ChatGPT Search : le moteur de recherche ne nécessite plus un compte

OpenAI poursuit son rythme effréné d’innovations avec ChatGPT Search, son moteur de recherche concurrent de Google, qui est désormais disponible à tous, sans la nécessité d’avoir un compte.

Après avoir réservé l’outil aux abonnés payants l’automne dernier, puis l’avoir rendu disponible à tous les utilisateurs connectés en fin d’année 2024, OpenAI annonce aujourd’hui que n’importe qui peut désormais accéder à ChatGPT Search, sans la nécessité d’avoir un compte ou de s’inscrire.

« Comme l’expérience pour les utilisateurs connectés, ChatGPT peut désormais rechercher sur le Web et vous fournir des réponses rapides et pertinentes avec des liens vers des sources Web directement dans l’interface », a expliqué OpenAI. Concrètement, ChatGPT effectuera une recherche sur Internet pour fournir des informations actualisées en fonction des questions posées. Les utilisateurs ont également la possibilité d’activer manuellement la recherche en appuyant sur un bouton dédié.

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ

— OpenAI (@OpenAI) February 5, 2025