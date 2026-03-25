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Le Seigneur des Anneaux : un nouveau film en préparation, avec Stephen Colbert au scénario !

3 min.
25 Mar. 2026 • 10:20
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Warner Bros. rempile sur la Terre du Milieu. À l’occasion du Tolkien Reading Day, la major hollywoodienne a officialisé le développement d’un nouveau long-métrage estampillé Le Seigneur des Anneaux et baptisé « Shadow of the Past ». Le projet marque le retour de la saga au cinéma, alors qu’un autre film, The Hunt for Gollum, en est à peine au stade de la préproduction.

Un retour du côté des Hobbits

D’après les premiers éléments communiqués, l’intrigue se déroulerait 14 ans après les événements du Retour du Roi et du départ de Frodon vers l’Ouest. Le récit suivrait Sam, Merry et Pippin, réunis pour remonter les traces de leur première aventure. En parallèle, Elanor, la fille de Sam, se retrouverait entraînée dans une quête inattendue autour d’un secret ancien lié aux débuts de la Guerre de l’Anneau.

Une piste « Tom Bombadil » pour enrichir la mythologie

Le film puiserait notamment dans des chapitres de La Communauté de l’Anneau restés absents des adaptations de Peter Jackson, dont l’épisode de Tom Bombadil, figure culte pour une partie des lecteurs. De quoi promettre un ton plus mystérieux, au croisement du conte et du thriller fantastique.

Scénario, production, casting : ce que l’on sait déjà

Shadow of the Past est annoncé comme une production WingNut Films, avec un trio de scénaristes composé de Philippa Boyens, Peter McGee et … Stephen Colbert, l’animateur américain star étant un fan absolu de l’oeuvre de Tolkien ! Ce dernier est d’ailleurs l’initiateur de ce projet de film, projet qu’il mijote avec son fils depuis plusieurs années. Aucun casting n’a encore été confirmé, mais la structure du récit ouvre clairement la porte au retour de certains interprètes de la trilogie de Jackson.

Stephen Colbert

L’animateur américain Stephen Colbert est à l’initiative du film et fait partie du trio de scénaristes de Shadow of the Past

Reste désormais à connaitre le nom du réalisateur et à en savoir un peu plus sur le calendrier de sortie de ce qui s’annonce déjà comme l’un des très gros blockbusters à venir.

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