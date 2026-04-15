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The Hunt for Gollum : le casting dévoilé pour le nouveau film Le Seigneur des Anneaux

3 min.
15 Avr. 2026 • 19:05
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Le film Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum a maintenant le droit à son casting officiel, dont le nouvel acteur qui incarnera Aragorn et le retour d’acteurs qui étaient dans les premiers films.

Le Seigneur des Anneaux Frodon

Le casting pour Le Seigneur des Anneaux : The Hunt of Gollum

Ian McKellen sera de retour en tant que Gandalf, tout comme Elijah Wood qui reprendra son rôle de Frodon Sacquet et Lee Pace qui sera à nouveau Thranduil. Le reste du casting comprend Kate Winslet en tant que Marigol, Leo Woodall en tant que Halbrand et Andy Serkis, qui réalise le film, retrouvera le rôle de Gollum/Sméagol.

Vient ensuite le cas d’Aragorn. C’est Viggo Mortensen qui a incarné le rôle dans les premiers films Le Seigneur des Anneaux. Il ne sera pas de retour cette fois. C’est Jamie Dornan qui va incarner Strider, dont on apprend par la suite qu’il s’agit d’Aragorn dans le roman original.

« Nous allons redistribuer le rôle et nous sommes en train de trouver quelqu’un », a récemment déclaré Andy Serkis à propos d’Aragorn. Pour sa part, Elijah Wood avait reconnu que trouver un nouvel Aragorn serait difficile, parlant de « grandes chaussures à chausser ».

The Hunt for Gollum se place dans une zone narrative déjà chargée pour les fans. Andy Serkis a précédemment indiqué que l’histoire se situe entre Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, avec une intrigue pensée comme une traque physique de Gollum, mais aussi comme une chasse psychologique du personnage contre lui-même. Le réalisateur a également indiqué que le projet va bientôt entamer le tournage.

Le film avancera avec un soutien créatif lourd. Peter Jackson le produit avec Fran Walsh et Philippa Boyens, pendant que Warner Bros et New Line développent en parallèle un deuxième long métrage Le Seigneur des anneaux, coécrit par Stephen Colbert, son fils Peter McGee et Philippa Boyens.

Le Seigneur des anneaux : The Hunt for Gollum doit a déjà une date de sortie : ce sera le 15 décembre 2027 au cinéma.

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