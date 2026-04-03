Le Seigneur des anneaux : Aragorn sera présent dans le nouveau film, mais avec un nouvel acteur

Le prochain grand pari en Terre du Milieu ne se jouera pas seulement autour de Gollum, mais autour d’Aragorn. Andy Serkis confirme que Viggo Mortensen ne reviendra pas dans Le Seigneur des anneaux : The Hunt for Gollum et que l’équipe cherche désormais un nouvel acteur pour l’un des rôles les plus emblématiques de la saga.

Choisir un nouvel acteur pour Aragorn ne va pas être simple

Cette décision change immédiatement la nature du projet. Au lieu de s’appuyer entièrement sur la nostalgie de la trilogie originale, le film devra convaincre qu’il peut rouvrir la franchise tout en remplaçant un visage devenu indissociable du personnage.

Andy Serkis, qui réalisera le prochain film Le Seigneur des anneaux en plus d’incarner Gollum, ne laisse d’ailleurs aucun flou sur ce point. « Nous allons redistribuer le rôle et nous sommes en train de trouver quelqu’un », dit-il à propos d’Aragorn lors d’une interview avec ScreenRant.

The Hunt for Gollum se place dans une zone narrative déjà chargée pour les fans. Andy Serkis précise que l’histoire se situe entre Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, avec une intrigue pensée comme une traque physique de Gollum, mais aussi comme une chasse psychologique du personnage contre lui-même.

Ce positionnement donne au film une double contrainte. Il doit retrouver des repères familiers de la saga tout en assumant une tonalité plus intérieure autour de Gollum.

Le réalisateur indique aussi que le projet va bientôt entamer le tournage. Autrement dit, le film entre dans une phase où les choix de casting deviennent décisifs, surtout pour un rôle aussi exposé qu’Aragorn.

Le casting reste largement sous verrou

À ce stade, le casting officiellement annoncé reste étonnamment limité. En dehors du retour d’Andy Serkis en Gollum, le seul autre nom confirmé est Kate Winslet, dont le rôle n’a pas été révélé.

Warner Bros n’a pas détaillé le reste du casting. Les noms d’Elijah Wood et Ian McKellen circulent pour des retours possibles en Frodon Sacquet et Gandalf, mais le studio n’a encore rien officialisé.

Cette retenue alimente mécaniquement l’attention portée au remplacement d’Aragorn. Quand si peu d’informations sont dévoilées, l’absence de Viggo Mortensen cesse d’être un simple détail du casting et devient l’information qui structure déjà la réception du film.

Même du côté des anciens visages de la franchise, le sujet apparaît sensible. Elijah Wood reconnaît que trouver un nouvel Aragorn sera difficile, parlant de « grandes chaussures à chausser ».

Il dit aussi qu’il ne voudrait pas voir un autre acteur jouer Frodon tant qu’il est vivant et capable de le faire. Dans le même temps, il décrit les réactions autour d’un retour en Terre du Milieu comme naturellement protectrices, tout en jugeant l’histoire « amusante » et « palpitante », et en parlant d’une véritable impression de « reformer le groupe ».

Le film avancera avec un soutien créatif lourd. Peter Jackson le produit avec Fran Walsh et Philippa Boyens, pendant que Warner Bros et New Line développent en parallèle un deuxième long métrage Le Seigneur des anneaux, coécrit par Stephen Colbert, son fils Peter McGee et Philippa Boyens.

Le Seigneur des anneaux : The Hunt for Gollum doit a déjà une date sortie : ce sera le 15 décembre 2027 au cinéma.