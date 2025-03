IA : Google dévoile Gemma 3, « le meilleur modèle monocœur au monde »

Google a annoncé il y a quelques heures Gemma 3, la dernière version de sa famille de modèles d’IA « ouverts » pour les développeurs, près d’un an après le lancement de Gemma 1 (février 2024) et Gemma 2 (mai 2024). Avec plus de 100 millions de téléchargements et 60 000 variantes dans le « Gemmaverse », ces modèles sont conçus pour afficher des performances optimales sur une grande gamme d’appareils, des mobiles aux stations de travail. Développé sur la même base de recherche que Gemini 2.0, Gemma 3 est disponible en versions 1B, 4B, 12B et 27B. Google vente Gemma 3 comme le « meilleur modèle monocœur au monde », surpassant même Llama-405B, DeepSeek-V3 et o3-mini dans les benchmarks LMArena.

Gemma 3 offre des capacités avancées de raisonnement textuel et visuel, ce qui permet à l’IA d’analyser des images, du texte et de courtes vidéos pour les modèles à partir de 4B. Le LLM dispose aussi d’une fenêtre de contexte de 128k tokens et prend en charge plus de 35 langues nativement (+ un support pré-entraîné pour plus de 140 langues). Parmi ses nouvelles fonctionnalités figurent des workflows basés sur l’IA via l’appel de fonctions et des modèles quantifiés haute performance réduisant les besoins en calcul. Côté sécurité, Google introduit ShieldGemma 2, un vérificateur d’images 4B détectant les contenus nuisibles, et promet de mettre l’accent sur une gouvernance des données toujours plus rigoureuse. Il est possible de tester l’IA via l’outil Google AI Studio.