TikTok Shop débarque en France le 31 mars

Sans crier gare, TikTok Shop arrivera donc en France le 31 mars. Après la Chine, le Royaume-Uni, l’Espagne, et les États-Unis, c’est donc au tour de l’hexagone ainsi qu’une poignée d’autres pays européens d’accueillir une plateforme déjà annoncée comme une véritable révolution de l’e-commerce. L’originalité de TikTok Shop est de s’intégrer directement à la très populaire app TikTok (de l’éditeur chinois ByteDance). Même si TikTok Shop fonctionne bien comme une plateforme de vente en ligne, son intégration dans TikTok la transforme en une simple fonction supplémentaire (le Live Shopping) du réseau social et de partage, ce qui induit de nombreux avantages marketing : les créateurs les plus populaires font ainsi la promotion plus ou moins discrète des produits proposés à la vente, et cette fois il n’est plus nécessaire de quitter l’app pour effectuer les achats à partir des liens disponibles dans la description des vidéos.

Si la fonctionnalité TikTok Shop s’avère redoutablement bien pensée au plan commercial, certains s’inquiètent tout de même du risque d’achat compulsif lié à ce niveau d’intégration (dans l’app), sachant en plus que de nombreux produits proposés à la vente seraient d’une qualité médiocre (dropshipping) voire contrefaits dans les pires des cas. En France, ces risques sont toutefois moindres que dans d’autres pays puisque les marques qui souhaitent vendre leurs produits sur TikTok devront candidater pour accéder à l’application. Des organismes de contrôles vérifieront alors que la marque ou le revendeur propose des garanties solides.