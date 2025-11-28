Le patron d’Epic Games critique Steam qui signale les jeux utilisant de l’IA

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, monte au créneau contre l’étiquetage systématique de l’intelligence artificielle sur Steam. Dans un message sur X (ex-Twitter), il a plaidé pour la suppression des mentions « Créé avec IA » sur Steam et les autres plateformes de jeux vidéo, estimant que cette distinction sera bientôt de l’histoire ancienne face à l’omniprésence de la technologie.

Steam signale les jeux créés avec une IA

Pour Tim Sweeney, l’intelligence artificielle est destinée à imprégner « presque toute la production future ». Il compare l’obligation actuelle de divulgation à une exigence farfelue : « Pourquoi s’arrêter à l’utilisation de l’IA ? Nous pourrions avoir des divulgations obligatoires sur la marque de shampoing utilisée par le développeur. Les clients méritent de le savoir lol ».

Selon lui, si ces étiquettes ont du sens pour des expositions d’art (pour la paternité) ou des marchés de licences (pour les droits), elles n’ont aucune pertinence pour un produit fini comme un jeu vidéo. Cette position fait écho aux propos de Junghun Lee, patron de Nexon, qui affirmait récemment qu’il faut désormais « supposer que chaque société de jeux utilise maintenant l’IA ».

Cette vision d’une IA généralisée s’appuie sur des chiffres concrets : Microsoft revendique par exemple que 91 % de ses équipes d’ingénierie utilisent GitHub Copilot. Tim Sweeney voit dans ces outils un levier pour « augmenter la productivité humaine » et développer de meilleurs jeux, plutôt qu’un prétexte pour réduire les effectifs.

Cependant, cette approche ne fait pas l’unanimité. Steam, après une période de prudence, autorise désormais les jeux générés par IA à condition que cela soit signalé. De plus, une fracture idéologique se dessine : face à l’industrialisation de l’IA, un nombre croissant de développeurs indépendants font du label « sans IA » un argument de vente éthique et qualitatif, prenant le contre-pied exact de la vision de Tim Sweeney.