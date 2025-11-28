Cloud : Google abandonne sa plainte contre Microsoft en Europe

Google a annoncé le retrait de sa plainte antitrust déposée l’an dernier auprès de la Commission européenne contre les pratiques de Microsoft en rapport avec le cloud . Le géant de la recherche accusait son rival de verrouiller le marché pour enfermer les clients dans son écosystème Azure, au détriment de la concurrence.

Google change ses plans en Europe

Ce revirement ne signifie pas que Google a changé d’avis sur le fond, mais plutôt que le contexte réglementaire a évolué favorablement. La décision intervient une semaine seulement après que les régulateurs européens ont lancé leurs propres enquêtes pour déterminer si Microsoft doit être soumis à des règles plus strictes.

Giorgia Abeltino, responsable des affaires publiques de Google Cloud Europe, a justifié ce choix : « Aujourd’hui, nous retirons [la plainte visant Microsoft] à la lumière de l’annonce récente selon laquelle la Commission européenne évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d’un processus distinct ». Elle assure que l’entreprise continuera de plaider pour « le choix et l’ouverture » auprès des décideurs politiques.

La bataille se joue sur un marché dominé par un trio de géants américains : Amazon Web Services (AWS) mène la danse avec 30 % de parts de marché, suivi de Microsoft Azure (20 %) et de Google Cloud (13 %).

D’autres enquêtes en lien avec le DMA

La Commission européenne a ouvert plus tôt ce mois-ci une série d’enquêtes visant spécifiquement la domination de Microsoft et d’Amazon dans le cloud. L’objectif est double : évaluer si Azure et Amazon Web Services (AWS) doivent être qualifiés de contrôleurs d’accès (gatekeepers) au sens du Digital Markets Act (DMA), et déterminer s’ils constituent des passerelles incontournables entre les entreprises et les consommateurs.

Fait notable, cette procédure est lancée alors même que les deux services n’atteignent pas techniquement les seuils quantitatifs habituels du DMA en matière de taille ou d’utilisateurs. Si l’enquête, qui doit durer un an, aboutit à cette désignation, les deux leaders seront soumis à une liste contraignante d’obligations et d’interdictions pour ouvrir le marché.

Une troisième enquête parallèle explorera si le cadre actuel du DMA est réellement « efficace pour traiter les pratiques qui limitent la compétitivité ou sont déloyales dans le secteur du cloud », laissant présager une refonte potentielle des règles du jeu numérique en Europe.