TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Cloud : Google abandonne sa plainte contre Microsoft en Europe
Internet

Cloud : Google abandonne sa plainte contre Microsoft en Europe

28 Nov. 2025 • 17:08
0

Google a annoncé le retrait de sa plainte antitrust déposée l’an dernier auprès de la Commission européenne contre les pratiques de Microsoft en rapport avec le cloud . Le géant de la recherche accusait son rival de verrouiller le marché pour enfermer les clients dans son écosystème Azure, au détriment de la concurrence.

Microsoft et Google Logos

Google change ses plans en Europe

Ce revirement ne signifie pas que Google a changé d’avis sur le fond, mais plutôt que le contexte réglementaire a évolué favorablement. La décision intervient une semaine seulement après que les régulateurs européens ont lancé leurs propres enquêtes pour déterminer si Microsoft doit être soumis à des règles plus strictes.

Giorgia Abeltino, responsable des affaires publiques de Google Cloud Europe, a justifié ce choix : « Aujourd’hui, nous retirons [la plainte visant Microsoft] à la lumière de l’annonce récente selon laquelle la Commission européenne évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d’un processus distinct ». Elle assure que l’entreprise continuera de plaider pour « le choix et l’ouverture » auprès des décideurs politiques.

La bataille se joue sur un marché dominé par un trio de géants américains : Amazon Web Services (AWS) mène la danse avec 30 % de parts de marché, suivi de Microsoft Azure (20 %) et de Google Cloud (13 %).

D’autres enquêtes en lien avec le DMA

La Commission européenne a ouvert plus tôt ce mois-ci une série d’enquêtes visant spécifiquement la domination de Microsoft et d’Amazon dans le cloud. L’objectif est double : évaluer si Azure et Amazon Web Services (AWS) doivent être qualifiés de contrôleurs d’accès (gatekeepers) au sens du Digital Markets Act (DMA), et déterminer s’ils constituent des passerelles incontournables entre les entreprises et les consommateurs.

Fait notable, cette procédure est lancée alors même que les deux services n’atteignent pas techniquement les seuils quantitatifs habituels du DMA en matière de taille ou d’utilisateurs. Si l’enquête, qui doit durer un an, aboutit à cette désignation, les deux leaders seront soumis à une liste contraignante d’obligations et d’interdictions pour ouvrir le marché.

Une troisième enquête parallèle explorera si le cadre actuel du DMA est réellement « efficace pour traiter les pratiques qui limitent la compétitivité ou sont déloyales dans le secteur du cloud », laissant présager une refonte potentielle des règles du jeu numérique en Europe.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Data Center Serveurs Internet

Microsoft réduit la voilure sur le cloud

Google Logo Internet

Publicité en ligne : Google est visé par une plainte à 5 milliards de livres au Royaume-Uni

Hacker Internet

Phishing : Google porte plainte contre un vaste réseau de cyberescrocs chinois

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau Actu OS

Windows 10 : une plainte contre Microsoft pour la fin du support

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta outil 2D - 3D VR

SAM 3D Objects : Meta dévoile un outil permettant la création d’objets 3D pour la VR à partir d’images 2D

28 Nov. 2025 • 18:03
0 Logiciels

La génération d’objets 3D à partir de simples images 2D connaît une accélération spectaculaire. Alors que...

Agile One robot

Robots : la Chine veut éviter la surproduction et l’éclatement d’une nouvelle bulle technologique

28 Nov. 2025 • 17:35
0 Science

Le secteur de la robotique humanoïde chinoise connaît un essor fulgurant depuis un an, porté par un puissant soutien public et un...

Steam Logo

Le patron d’Epic Games critique Steam qui signale les jeux utilisant de l’IA

28 Nov. 2025 • 16:03
1 Jeux vidéo

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, monte au créneau contre l’étiquetage systématique de l’intelligence...

Flow Lite84

[Test] Flow Lite84 : clavier mécanique low‑profile compact, triple connectivité et frappe feutrée

28 Nov. 2025 • 15:57
0 Tests

Nous écrivons, codons et échangeons plus que jamais sur des postes multiples : ordinateur de bureau, portable, tablette. À...

Black Friday Promos

[Màj] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

28 Nov. 2025 • 15:15
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Black Friday : les meilleures promos pour les produits Apple (iPhone, AirPods, Mac…)

Black Friday : les meilleures promos pour les produits Apple (iPhone, AirPods, Mac…)

28 Nov. 2025 • 17:47

image de l'article Apple choisirait Intel pour fabriquer des processeurs dès 2027

Apple choisirait Intel pour fabriquer des processeurs dès 2027

28 Nov. 2025 • 16:30

image de l'article [Màj] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

[Màj] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

28 Nov. 2025 • 15:15

image de l'article Apple Podcasts peut s’ouvrir tout seul pour tenter de pirater l’utilisateur

Apple Podcasts peut s’ouvrir tout seul pour tenter de pirater l’utilisateur

28 Nov. 2025 • 15:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site