Les États-Unis lâchent 20 milliards de dollars pour de nouveaux centres de données sur le sol américain

Donald Trump, qui sera intronisé président des États-Unis d’ici quelques jours, vient d’annoncer un investissement de 20 milliards de dollars pour la construction de centres de données sur le territoire américain. Ces 20 milliards de dollars iront dans la poche d’Hussain Sajwani, un milliardaire émirati fondateur de DAMAC Properties. La première phase de ce projet pluriannuel financera des centres de données dans les États de l’Arizona, de l’Illinois, de l’Indiana, de Louisiane, du Michigan, de l’Ohio, de l’Oklahoma et du Texas, l’accent étant mis sur les technologies de l’IA et du cloud. A noter que montant total de ces investissements pourrait même dépasser les 20 milliards de dollars. Hormis le montant des investissements et la localisation des futurs centres de données, aucun autre détail n’a été fourni lors de la conférence de presse tenue à Mar-a-Lago, ce qui donne l’impression que le projet n’est pas encore tout à fait calibré.

Ci-dessus : Donald Trump à gauche du milliardaire Hussain Sajwani lors de la conférence de presse à Mar-a-Lago

La prudence reste de mise car cette annonce intervient dans un climat de scepticisme concernant les promesses d’investissements à plusieurs milliards de dollars, notamment après l’échec partiel de certains projets à l’instar de l’engagement de Foxconn à investir 10 milliards de dollars dans le Wisconsin (qui n’a pas atteint ses objectifs initiaux). Par ailleurs, Donald Trump s’est montré extrêmement critique à l’égard du CHIPS Act, une initiative majeure de l’administration Biden visant à relancer la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Trump et d’autres républicains suggèrent désormais que cette loi pourrait être abrogée, préférant miser sur de tarifs douaniers en forte augmentation sur les importations de semi-conducteurs.