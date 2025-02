Alphabet (Google) se rapproche des 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel

Alphabet a publié il y a quelques heures ses résultats pour le quatrième trimestre 2024, et le GAFAM n’a pas déçu puisque son chiffre d’affaires ne cesse de se rapprocher de la barre symbolique des 100 milliards de dollars. Avec un chiffre d’affaires de 96,47 milliards de dollars, la firme de Mountain View casse la baraque et affiche une croissance de 12% sur un an (86,31 milliards de dollars sur le Q4 2023). Les bénéfices nets s’envolent eux aussi, à 26,54 milliards de dollars, contre 19,69 milliards de dollars un an plus tôt.

La division YouTube a généré à elle seule 10,47 milliards de dollars, quasi exclusivement en recettes publicitaires. C’est 1,2 milliard de mieux que lors du Q4 2023. Google Cloud participe lui aussi à la fête avec 11,96 milliards de CA, contre 9,19 milliards en 2023. Idem pour la division « Google abonnements, plateformes et appareils » contenant les revenus non-publicitaires, qui culmine à 11,6 milliards de dollars sur le Q4, contre 10,8 milliards sur la même période de 2023. Seul point noir dans cette litanie de gros chiffres, la division « Other Bets » (qui concerne les projets technologiques pour le futur) n’enregistre que 400 millions de dollars de recettes, sans compter une perte de 1,17 milliard de dollars. L’an dernier, cette même branche récoltait 657 millions de dollars de CA pour des pertes limitées à 863 millions de dollars.

Le CEO d’Alphabet, Sundar Pichai, s’est bien sûr félicité de ces excellents chiffres, rappelant sans surprise que la société s’engageait plus que jamais dans le développement de services et de fonctions d’IA.