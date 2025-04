DOOM : The Dark Ages : une longue vidéo de gameplay et la confirmation du seul mode solo

DOOM : the Dark Ages se montre une nouvelle via une longue séquence de gameplay… qui confirme de nets changements par rapport aux deux opus précédents. Outre des zones ouvertes bien plus grandes qu’auparavant, le gameplay s’axe cette fois autour des contres, ou plutôt de la capacité du joueur à contrer les projectiles de couleur verte qui lui arrivent dessus (et à éviter les projectiles de couleur rouge), ces derniers revenant alors à leur propriétaire et permettent ainsi d’en briser les protections/boucliers. Toujours aussi nerveux malgré la quasi absence cette fois de verticalité, toujours aussi beau et détaillé grâce à un moteur remis à neuf (et largement loué par Digital Foundry), ce DOOM The Dark Ages s’annonce comme un énorme « banger » pour cette année 2025.



Outre cette longue séquence spectaculaire, Marty Stratton, producteur exécutif chez id Software, a justifié dans les colonnes de GamesRadar+ le choix de ne pas inclure de mode multi dans ce nouveau opus :« Si nous ajoutions un mode multi, cela se ferait au détriment de la campagne. » explique Stratton. DOOM : The Dark Ages sortira sur PC, Xbox Series, PS5 et directement dans le Game Pass le 15 mai prochain.