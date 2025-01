DOOM : The Dark Ages : Id Software dévoile une version collector qui tabasse

Après la très convaincante Xbox Developer Conference d’hier soir, Id Software a dévoilé la version collector (et physique donc) de DOOM : The Dark Ages. Prochainement disponible pour PS5, Xbox Series et PC, cette veriosn collector de DOOM : The Dark Ages comprendra le disque du jeu, un skin Void, du DLC pour le mode campagne, un pack de skins Divinity non seulement pour le DOOM Slayer mais aussi pour le dragon et l’Atlan-mécha), un artbook, un CD de la BO, un réplica de la Red Key Card, un steelbook et ho merveille une figurine du DOOM Slayer mesurant 30 cm (avec bouclier et gun détachable). Le tarif est connu et il fait mal, soit 209,99 euro.

Ceux qui ne peuvent pas débourser une telle somme pourront se rabattre sur l’édition Premium à 109,99 euros, cette dernière comprenant l’ensemble des contenus additionnels numériques de la version collector (exit donc la belle statuette…). A noter qu’outre l’accès du jeu via le Game Pass Ultimate, la version Xbox Series sera la seule à pouvoir être upgradée de la version standard à la version premium pour la modique somme de 34,99 euros. On ne s’attendait vraiment pas à ce que Microsoft garde quelques avantages pour sa console noire et verte…

DOOM : The Dark Ages sera disponible sur PC, Xbox Series, PS5 et dans le Game Pass Ultimate le 15 mai prochain.