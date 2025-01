Xbox Developer Conference : Doom : The Dark Ages, South of Midnight, et l’énorme surprise Ninja Gaiden 4 !

Peu de jeux présentés mais à priori beaucoup de qualité, voilà ce que l’on peut conclure après le visionnage du premier Xbox Developer Conference de l’année 2025. Si les jeux présentés étaient annoncés bien en amont de la conf, Xbox a su ménager l’effet de surprise avec l’arrivée cette année sur consoles, PC et dans le Game Pass de Ninja Gaiden 4, développé conjointement par la Team Ninja et le prestigieux studio Platinum Games, ainsi que du remake « Unreal Engine » de Ninja Gaiden 2, qui arrive en « shadow drop » dans le Game Pass dès aujourd’hui !



Ninja Gaiden 2 relooké avec le moteur Unreal Engine 5 est immédiatement disponible sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass

On note aussi que la règle des exclusivités temporaires est respectée pour certains titres : South of Midnight arrivera le 8 avril sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass, mais aucune version PS5 n’est encore confirmée; en revanche, et c’est assez logique, Doom : The Dark Ages sera disponible sur toutes les plateformes dès le 15 mai prochain. La sortie sera multiplateformes aussi pour Ninja Gaiden 4 (pas de date encore), et le très prometteur Clair Obscur : Expédition 33 du studio montpelliérain Sandfall Interactive sera disponible là encore sur tous les supports (et dans le Game Pass) le 24 avril. Sachant que Avowed débarque le 13 février sur Xbox Series PC et Game Pass, c’est peu dire que la plateforme Xbox ne manquera pas de jeux durant la première partie de l’année. Quant au Game Pass, le menu est franchement orgiaque.

South of Midnight : une longue séquence de gameplay qui confirme qu’il faut s’attendre à un jeu d’aventure action somme toute assez classique… mais absoluement sublime en terme de direction artistique. Les combats semblent cependant un peu plus pointus que ce que l’on pouvait entrevoir dans les premières vidéos. Sortie le 8 avril prochain sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass.



DOOM : The Dark Ages : ID Sofware ne décevra pas une nouvelle fois avec cette mouture heroic-fantasy de DOOM, que le studio présente comme l’introduction idéale à la franchise. Pas de « grimpette » ici ni de longs finishs comme dans Doom : Eternal, mais de la baston âpre, avec des armes létales de masse, un bouclier à lames tournantes qui peut aussi renvoyer les projectiles adverses, mais aussi des combats dans un « Doom-mecha » géant ou à dos de dragons. Ultra badass, et totalement configurable (jusqu’à la vitesse de déplacement des ennemis !). La boucherie démarrera le 15 mai prochain sur PC, Xbox Series, PS5 et bien entendu dans le Game Pass.

Clair Obscur : Expedition 33 est plus prometteur à chaque présentation. Les points forts semblent être incontestablement son lore steampunk avec une grosse touche de singularité, l’originalité de ses héros et de ses combats au tour par tour (avec des phases en temps réel qui rappellent les joutes de FFT 7 Rebirth), le tout rehaussé par une direction artistique ultra léchée. Le jeu sera disponible le 24 avril prochain sur PC, Xbox Series, PS5 et dans le Game Pass.



C’était donc la grande surprise de cette Xbox Developer Conference : Ninja Gaiden 4 arrive sur Xbox Series, PC, PS5 et dans le Game Pass durant l’année 2025. Le gameplay est ultra nerveux, et c’est assez normal puisque ce sont les développeurs de Platinum Games qui sont à la manœuvre.