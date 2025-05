DOOM: The Dark Ages : la Scie-Bouclier motorisée du Doomslayer reproduite IRL !

Rien ne résiste aux fabuleux forgerons et ingénieurs de Baltimore Knife and Sword : ces derniers sont parvenus à reproduire IRL la Scie-Bouclier motorisée du FPS DOOM: The Dark Ages, qui doit sortir sur toutes les plateformes (et dans le Game Pass Ultimate) le 15 mai prochain. Et bien évidemment, il ne s’agit pas d’un « prop » ici : le bouclier comprend 100 pièces au total, 18 lames rotatives en vrai métal ainsi qu’un moteur de tronçonneuse, de quoi découper en rondelles de vrais vilains en chair et en os. On admire aussi sans réserve les superbes outils utilisés par ces bricoleurs de l’extrême, avec du découpage plasma, de la fonte d’aluminium, et du soudage TIG de précision, des outils qui ne sont clairement pas à la portée du premier influenceur venu (tant au plan financier que des compétences requises pour les utiliser).

A noter toutefois que cette vidéo est sponsorisée par Id Software lui-même, ce qui est ici une façon vraiment cool de battre le rappel autour du jeu. Doom: The Dark Ages sera disponible le 15 mai prochain sur PS5/PS5 Pro, PC, Xbox Series X/S et bien entendu day one dans le Game Pass Ultimate.