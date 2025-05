Jade Raymond quitte PlayStation et laisse le GAAS Fairgames en bien mauvaise posture

Ex productrice reconnue lorsqu’elle travaillait encore pour Ubisoft, Jade Raymond accumule les déconvenues depuis son départ de Google Stadia. La patronne du studio Haven, qui avait intégrée les PlayStation Studios en 2022, vient de quitter Sony en laissant derrière elle un projet très incertain, le FPS multijoueurs Fairgames. Si l’on en croit le journaliste Jason Schreier, c’est d’ailleurs l’état de ce projet qui aurait poussé Jade Raymond vers la sortie … ou qui aurait poussé les dirigeants de PlayStation à lui montrer la porte. Un test interne de Fairgames n’aurait pas été concluant, une déconvenue qui s’ajouterait donc à la grosse pile des ratés de Sony dans le secteur des jeux-services (GAAS) : l’énorme crash de Concord, l’annulation du The Last of Us multijoueurs (et d’une dizaine d’autres projets GAAS) ainsi que les soucis de plagiat du Marathon de Bungie brossent un portrait bien peu flatteur du leader du secteur.

C’est désormais un tandem qui dirige le studio Haven, soit Marie-Ève Danis (For Honor) et Pierre-François Sapinski (Rainbow Six Siege). Quant à Fairgames, le jeu serait repoussé au printemps 2026 même si le créneau officiel reste fixé à l’automne 2025.