Softbank rachète Ampere Computing, une société de conception de puces d’IA, pour 6,5 milliards de dollars

Le groupe japonais SoftBank a annoncé il y a quelques jours l’acquisition d’Ampere Computing, une entreprise de conception de puces fondée par l’ancien exécutif d’Intel Renee James, pour un montant de 6,5 milliards de dollars (dans le cadre d’un accord entièrement en numéraire). L’acquisition, qui devrait être finalisée durant la seconde moitié de 2025, fera d’Ampere une filiale en propriété exclusive de SoftBank. De leur côté, Carlyle et Oracle, les principaux investisseurs d’Ampere, vendront leurs parts dans l’entreprise. « L’avenir de l’Intelligence Artificielle Super-Sophistiquée nécessite une puissance de calcul révolutionnaire », a déclaré Masayoshi Son, président et CEO de SoftBank Group Corp. « L’expertise d’Ampere dans les semi-conducteurs et l’informatique haute performance aidera à accélérer cette vision et renforce notre engagement envers l’innovation en IA aux États-Unis. »

L’expertise d’Ampere dans les puces serveur basées sur ARM (et aussi ses 1 000 ingénieurs spécialisés en semi-conducteurs) font de cette acquisition un « move » stratégique, sachant que le géant japonais détient déjà une part importante d’Arm Holdings, une société également spécialisée dans l’architecture ARM. On notera en outre que la clientèle d’Ampere comprend des géants de la technologie tels que Google, Microsoft, Oracle, Alibaba et Tencent. L’acquisition d’Ampere s’inscrit aussi dans la stratégie plus large de SoftBank visant à renforcer ses investissements dans l’infrastructure de l’IA. Pour rappel, SoftBank, a récemment noué un partenariat avec OpenAI en investissant massivement dans Stargate, un projet de centre de données pour OpenAI.