SoftBank rachète une usine de Sharp pour la transformer en un centre de données pour l’IA

SoftBank accélère ses ambitions en matière d’IA au Japon : la société de holding vient d’acquérir une ancienne usine d’écrans LCD de Sharp située à Osaka pour 676 millions de dollars, dans le but de transformer le bâtiment en un important centre de données dédié à l’intelligence artificielle. Cette acquisition est une étape clé, les centres de données étant essentiels pour l’entraînement et l’exécution des modèles d’IA générative. Bien que SoftBank n’ait pas explicitement relié cette future installation à sa collaboration avec OpenAI, l’entreprise a déjà annoncé son projet de déployer au Japon un système d’IA avancé baptisé « Cristal Intelligence ». OpenAI, qui prévoit d’introduire ses modèles d’IA dans le pays, a refusé de commenter cette acquisition.

Le centre de données de Sakai sera le troisième du genre pour SoftBank, rejoignant les centres déjà en activité à Tokyo et celui en construction à Hokkaido (mise en activité prévue pour 2026). L’installation disposera initialement d’une capacité énergétique de 150 mégawatts, pouvant atteindre plus de 240 mégawatts à terme. A noter que la collaboration entre SoftBank et OpenAI dépasse les frontières du Japon, les deux entreprises travaillant également sur des centres de données IA aux États-Unis. Par ailleurs, SoftBank serait en négociation pour investir jusqu’à 25 milliards de dollars dans OpenAI, bien que l’accord ne soit pas encore finalisé.