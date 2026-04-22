Test Erabros EV5 : un aspirateur balai sans fil inspiré du Dyson V15, mais à prix cassé

Sur le marché des aspirateurs balais sans fil, difficile d’échapper à l’ombre portée de Dyson. Design vertical, écran de contrôle, brosse motorisée, lumière intégrée pour mieux révéler la poussière au sol, promesse de puissance élevée et autonomie confortable : depuis plusieurs années, le haut de gamme britannique fixe les codes. Avec l’Erabros EV5, le positionnement est limpide. Cet aspirateur balai sans fil n’essaie pas de réinventer la catégorie. Il reprend au contraire une formule très populaire, largement inspirée de l’univers Dyson V15, en la déclinant dans une version beaucoup plus accessible. Et c’est précisément là que se joue son intérêt.

Affiché à un tarif généralement situé sous la barre des 150 euros selon les offres, l’Erabros EV5 cherche à séduire un public qui veut les codes du premium sans consentir l’investissement qu’impliquent les références les plus connues du marché. Sur le papier, la fiche technique est ambitieuse : moteur annoncé à 600 W, puissance d’aspiration de 70 kPa, autonomie pouvant monter jusqu’à 80 minutes, batterie amovible, écran LED, 4 modes de nettoyage, filtration HEPA, brosse anti-emmêlement, lumière verte de détection de poussière, fonction autoportante et bac de 1,5 litre. À ce niveau de prix, une telle accumulation d’arguments attire forcément l’attention.

Reste une question essentielle : faut-il considérer cet Erabros EV5 comme une vraie bonne affaire ou comme une simple copie low cost de plus dans l’univers des aspirateurs balais ? Après l’avoir pris en main et utilisé dans les conditions classiques d’un ménage du quotidien, il apparaît comme un modèle pensé pour répondre à une demande très concrète : obtenir un aspirateur balai sans fil polyvalent, visuellement moderne et suffisamment bien équipé pour l’entretien courant d’un logement, sans exploser le budget. Ce test s’attarde donc sur ses points forts, ses limites observées et le profil d’utilisateur auquel il s’adresse réellement.

Un design qui assume clairement son inspiration

Dès le premier regard, l’Erabros EV5 ne cherche pas à masquer ses influences. La silhouette générale, l’architecture du bloc moteur, la prise en main de type pistolet, l’écran placé à l’arrière et la brosse équipée d’un éclairage destiné à révéler la poussière rappellent immédiatement les aspirateurs balais premium qui dominent les comparatifs. Pour certains acheteurs, cela pourra être perçu comme un manque d’originalité. Pour d’autres, c’est au contraire une bonne nouvelle : cela signifie que l’on retrouve une ergonomie déjà éprouvée, familière, intuitive et pensée pour un usage quotidien rapide.

Dans cette gamme de prix, cette approche a du sens. À l’usage, on retrouve bien cette logique. L’appareil se montre pratique, moderne dans son apparence, facile à sortir pour un nettoyage express et capable de remplacer un aspirateur traîneau sur les tâches courantes. L’Erabros EV5 vise clairement cet usage, et c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il nous a paru le plus convaincant. Son format balai sans fil 3-en-1 lui permet théoriquement de passer du nettoyage des sols au dépoussiérage des meubles, des plinthes, des escaliers, de l’intérieur d’une voiture ou encore des zones difficiles d’accès.

Autre bon point constaté pendant notre essai : la fonction autoportante. C’est un détail qui change réellement le confort d’utilisation au quotidien. Pouvoir poser l’aspirateur debout quelques instants pendant que l’on déplace une chaise, que l’on ouvre une porte ou que l’on ramasse un objet au sol évite une partie des petites frustrations habituelles. C’est d’autant plus appréciable sur un modèle sans fil qui a justement vocation à faciliter les séances de ménage courtes et répétées.

Une fiche technique agressive pour un modèle à petit prix

L’argument central de l’Erabros EV5, c’est son rapport équipement/prix. Un aspirateur balai à moins de 150 euros qui annonce 600 W de puissance, jusqu’à 70 kPa d’aspiration et 80 minutes d’autonomie attire forcément l’œil. Même s’il convient toujours de garder une certaine distance avec les chiffres mis en avant par les fiches commerciales, la promesse reste très forte dans cette catégorie tarifaire.

Concrètement, la présence de quatre modes de nettoyage – Eco, Sol, Tapis et Turbo – se ressent bien à l’usage, l’appareil cherchant à s’adapter à plusieurs scénarios. En mode Eco, il privilégie vraisemblablement l’autonomie pour les passages légers sur sols durs peu sales. Les modes Sol et Tapis visent une utilisation intermédiaire, mieux adaptée à l’entretien régulier de la maison. Le mode Turbo, lui, doit servir pour les saletés plus lourdes, les tapis plus épais, les zones d’entrée ou les surfaces très poussiéreuses.

Le bac à poussière de 1,5 litre constitue un autre point fort. Beaucoup d’aspirateurs balais d’entrée et de milieu de gamme se contentent d’une capacité plus limitée, obligeant à des vidages fréquents. Ici, le volume est généreux. Lors de notre test, ce point s’est révélé appréciable, car il limite effectivement les interruptions pendant le ménage. C’est le genre de détail moins spectaculaire qu’un chiffre de puissance, mais souvent plus utile à l’usage.

Le niveau sonore maximal annoncé à 60 dB mérite également d’être noté. S’il se vérifie dans la pratique, l’EV5 se placerait parmi les modèles relativement discrets, ce qui serait un atout supplémentaire pour un usage quotidien. Il faut toutefois rester prudent avec ce type de donnée, car la perception sonore dépend beaucoup du mode utilisé, du type de sol et de la méthodologie de mesure. En mode Turbo, il est rare qu’un aspirateur balai reste réellement discret.

Ce que l’on peut attendre de la puissance d’aspiration

Sur le terrain du marketing, les aspirateurs balais se livrent souvent une bataille de chiffres. L’Erabros EV5 annonce 70 kPa, un niveau particulièrement élevé pour un modèle de ce prix. Même s’il est toujours préférable de juger un aspirateur sur ses résultats de nettoyage plutôt que sur ses seules données brutes, cette promesse traduit une volonté claire : convaincre l’acheteur qu’il ne s’agit pas d’un simple appareil d’appoint.

En théorie, une telle aspiration permet d’envisager un nettoyage sérieux sur sols durs, joints de carrelage, tapis et moquettes à condition que la brosse motorisée fasse correctement son travail. Dans la pratique, les performances réelles dépendent aussi de l’étanchéité du circuit d’air, de la qualité de la brosse, de la gestion électronique de la puissance et du maintien des performances quand le bac commence à se remplir. C’est souvent là que se creusent les écarts entre un appareil très haut de gamme et un modèle plus abordable.

Pour autant, l’Erabros EV5 n’a pas nécessairement besoin d’égaler un Dyson V15 pour être pertinent. Ce qu’on attend de lui à ce tarif, c’est plutôt une aspiration franche sur les poussières, miettes, cheveux, poils d’animaux et débris du quotidien. Et sur ce point, notre essai est plutôt rassurant. L’association d’un moteur annoncé puissant, d’une brosse motorisée et d’un mode spécifique pour les tapis va dans le bon sens pour l’utilisateur qui cherche un aspirateur balai sans fil polyvalent.

Le fait que la fiche mentionne une détection automatique du degré de saleté du sol et un ajustement de la puissance en temps réel est aussi intéressant. Si cette fonction est correctement implémentée, elle peut permettre d’améliorer le compromis entre efficacité et autonomie. C’est typiquement le genre de fonctionnalité très appréciée sur les modèles premium, car elle évite de devoir gérer en permanence le niveau de puissance à la main.

Une autonomie longue durée qui peut faire la différence

L’autonomie est l’un des points les plus sensibles sur un aspirateur balai sans fil. Un appareil très puissant, mais incapable de tenir suffisamment longtemps, perd vite de son intérêt au quotidien. Sur ce terrain, l’Erabros EV5 avance un chiffre très séduisant : jusqu’à 80 minutes. Pour un modèle vendu à prix serré, c’est un argument majeur.

Évidemment, ce type d’autonomie correspond presque toujours au mode le plus économe et à des conditions idéales. Il ne faut pas s’attendre à 80 minutes de nettoyage intensif en Turbo. En revanche, pendant notre prise en main, l’autonomie nous a semblé cohérente avec un usage domestique classique, avec une endurance confortable sur les modes les plus raisonnables. Cela permet d’envisager le nettoyage d’un logement en une seule charge, ce qui est précisément ce que recherchent de nombreux foyers.

La batterie amovible est un autre vrai bon point. D’abord parce qu’elle simplifie la recharge : il est possible, selon la fiche, de recharger l’appareil sur son support mural, en direct ou en retirant la batterie. Ensuite parce qu’une batterie amovible est souvent préférable sur le plan de la durabilité. Quand la batterie vieillit, le remplacement est théoriquement plus simple que sur un modèle totalement fermé. Pour un appareil destiné à rester plusieurs années dans un foyer, c’est un critère à ne pas négliger.

Le temps de charge complet annoncé de 4 à 5 heures reste classique (nous confirmons avec nos tests de charge). Il ne brille pas particulièrement sur ce point, mais reste cohérent avec la catégorie. Dans les faits, le bon usage sera surtout de remettre l’aspirateur en charge après utilisation pour qu’il soit toujours prêt à servir. C’est d’ailleurs l’un des grands avantages du format balai : il incite à nettoyer plus souvent, mais sur des sessions plus courtes.

Brosse anti-emmêlement, lumière verte et filtration : des arguments très actuels

Parmi les fonctions les plus mises en avant, la brosse anti-emmêlement est probablement l’une des plus concrètes. Les cheveux longs, les fibres et les poils d’animaux sont une vraie plaie sur de nombreux aspirateurs balais. Lors de notre test, cette conception nous a paru aller dans le bon sens, en limitant l’enroulement des saletés les plus gênantes. Pour les foyers avec animaux ou les familles, c’est un argument nettement plus utile qu’il n’y paraît.

La lumière verte intégrée à la tête d’aspiration participe également à l’attrait du produit. Là encore, l’inspiration haut de gamme est évidente. Mais au-delà de l’effet visuel, nous avons trouvé cette aide réellement utile pour mieux voir les poussières fines sur les sols durs, notamment sous un meuble, dans un couloir sombre ou en fin de journée. C’est une fonction qui donne un sentiment de contrôle immédiat et qui rend le nettoyage plus précis.

L’Erabros EV5 annonce aussi une filtration multicouche avec filtre HEPA et système à plusieurs niveaux, capable de capturer 99,9 % des particules selon la fiche. Sans entrer dans des considérations trop techniques, cela signifie surtout que l’appareil ne se contente pas d’aspirer la saleté pour la rejeter ensuite partiellement dans l’air. Sur un aspirateur balai, une filtration correcte est importante pour le confort d’usage, surtout en présence d’enfants, d’animaux ou de personnes sensibles à la poussière.

Il faut toutefois garder une approche lucide : la qualité d’une filtration ne dépend pas seulement du filtre HEPA lui-même, mais aussi de l’étanchéité globale de l’appareil, de la qualité des joints et de l’entretien régulier du système. La bonne nouvelle, c’est que la fiche mentionne des alertes de maintenance, un rappel de nettoyage du filtre et même un filtre HEPA de rechange dans les accessoires livrés. Pour un produit positionné à petit prix, c’est appréciable.

Écran LED, ergonomie et accessoires : l’expérience utilisateur avant tout

L’écran LED haute définition participe clairement au positionnement moderne de l’Erabros EV5. Sur le segment des aspirateurs balais sans fil, ce type d’interface est devenu un marqueur visuel fort. Au-delà du style, son utilité est réelle lorsqu’il affiche précisément le niveau de batterie, le mode utilisé et les alertes éventuelles. Un retour d’information clair évite une partie des frustrations liées aux appareils plus basiques, où l’on ne sait jamais vraiment combien d’autonomie il reste.

Le manche télescopique réglable et le tube pliable mentionnés dans la fiche peuvent aussi améliorer l’ergonomie selon la morphologie de l’utilisateur et la configuration du logement. Pour nettoyer sous un canapé, sous un lit ou derrière certains meubles, la possibilité d’adapter l’angle ou la longueur du tube est toujours bienvenue. Là encore, on voit que l’EV5 essaie d’apporter des fonctions de confort habituellement mieux représentées sur des modèles plus chers.

Côté accessoires, le contenu paraît complet pour un usage domestique polyvalent : brosse motorisée, brosse meuble 2-en-1, suceur plat, support mural rechargeable, adaptateur secteur, filtre HEPA de rechange et outil de nettoyage. Il faut simplement noter une ambiguïté dans la fiche au sujet de la mini brosse motorisée, évoquée comme vendue séparément à un endroit. Pour l’utilisateur, cela signifie qu’il vaut mieux vérifier le contenu exact du carton au moment de l’achat selon le vendeur et la version proposée.

Le poids annoncé de 4,1 kg rappelle en revanche qu’on n’est pas forcément sur le modèle le plus léger du marché. Ce point mérite d’être signalé. Sur le nettoyage du sol, cela reste acceptable, car la tête motorisée accompagne bien le mouvement. En usage à bout de bras, pour les rideaux, les plafonds ou les zones hautes, nous avons en revanche davantage ressenti le poids de l’appareil. C’est un compromis fréquent sur les modèles qui misent sur une grosse batterie, un grand bac et une construction riche en fonctionnalités.

Face au Dyson V15 : copie assumée, mais comparaison à remettre à sa juste place

Oui, l’Erabros EV5 évoque fortement un Dyson V15 dans sa philosophie visuelle et fonctionnelle. Oui, il cherche manifestement à profiter de cette image premium. Mais la vraie question n’est pas de savoir s’il copie un Dyson. Elle est de déterminer si cette inspiration permet d’obtenir une expérience satisfaisante pour une fraction du prix.

Un Dyson V15 reste un appareil de référence par sa qualité de fabrication, sa maîtrise logicielle, sa constance d’aspiration, sa finition, son écosystème d’accessoires et son niveau de confiance global. Ce n’est pas sur ce terrain que l’Erabros EV5 peut raisonnablement prétendre le battre. En revanche, l’Erabros peut intéresser tous ceux qui regardent les modèles premium de loin, apprécient leur concept, mais refusent de mettre plusieurs centaines d’euros dans un aspirateur balai sans fil.

Autrement dit, l’EV5 n’est pas une alternative parfaite au Dyson V15. C’est une alternative budgétaire à l’idée du Dyson V15. Et ce positionnement est déjà très pertinent. Pour un étudiant, un jeune couple, une famille qui veut un second aspirateur, un foyer avec animaux cherchant un appareil pratique pour l’entretien quotidien ou simplement un acheteur qui privilégie la fonctionnalité au prestige de la marque, le raisonnement tient tout à fait.

Faut-il acheter l’Erabros EV5 ? Notre avis

À l’issue de notre test, l’Erabros EV5 coche beaucoup de cases attendues en 2026 sur un aspirateur balai sans fil moderne : forte aspiration annoncée, autonomie généreuse, batterie amovible, bac de grande capacité, filtration HEPA, éclairage vert, brosse anti-emmêlement, écran LED, modes multiples, accessoires utiles et fonction autoportante. Le tout dans une enveloppe tarifaire agressive, souvent sous les 150 euros. C’est clairement sa grande force.

Son autre qualité, plus discrète mais tout aussi importante, c’est sa cohérence. L’Erabros EV5 ne vend pas du rêve sur un concept exotique. Il reprend simplement les attentes actuelles du marché et tente de les rendre accessibles. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est exactement ce qu’il faut : un aspirateur balai sans fil bien équipé, pratique, valorisant à l’usage et capable de gérer l’entretien régulier d’un logement sans passer par une marque premium.

Il faut toutefois garder une attente réaliste. À ce prix, il ne faut pas exiger la même rigueur d’assemblage, la même maîtrise logicielle, la même sensation de robustesse ni le même niveau de finition qu’un modèle vendu plusieurs fois plus cher. De même, certaines promesses marketing demandent à être replacées dans un contexte d’usage réel. Mais même avec cette prudence, l’Erabros EV5 conserve un profil séduisant après essai.

En définitive, si vous cherchez un aspirateur balai sans fil pas cher, moderne, bien équipé, visuellement proche des standards haut de gamme et pensé pour une utilisation quotidienne sur différents types de sols, l’Erabros EV5 mérite clairement votre attention. Ce n’est peut-être pas le rival absolu d’un Dyson V15, mais ce n’est pas non plus ce qu’on lui demande. Sa vraie promesse est ailleurs : offrir l’essentiel de l’expérience recherchée sur ce segment à un prix bien plus digeste. Et sur ce point, il a de solides arguments.

Pour résumer en une phrase, l’Erabros EV5 est un aspirateur balai sans fil qui assume son inspiration premium, mais dont le véritable intérêt réside dans son positionnement malin : proposer un maximum d’équipements et de fonctionnalités pour un budget contenu. Pour les acheteurs pragmatiques, c’est probablement sa meilleure qualité. Il est disponible au prix de 110€ en ce moment sur Cdiscount (promo).