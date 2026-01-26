Météo : Nvidia dévoile de nouveaux modèles d’IA capables d’anticiper les tempêtes

Alors que plusieurs régions des États-Unis viennent d’être frappées par une tempête hivernale difficile à anticiper, Nvidia dévoile une nouvelle génération de modèles météorologiques basés sur l’intelligence artificielle. Regroupées sous la bannière Earth-2, ces solutions promettent des prévisions plus rapides, plus précises et accessibles à un plus grand nombre d’acteurs, des services publics aux entreprises privées.

Des modèles IA plus performants que les approches classiques

Le cœur de cette annonce repose sur Earth-2 Medium Range, un modèle conçu pour améliorer les prévisions à moyen terme. Selon Nvidia, ce modèle surpasse sur de nombreux paramètres les outils d’IA déjà existants, notamment ceux développés par Google DeepMind. Contrairement aux modèles météorologiques traditionnels, qui reposent essentiellement sur des équations physiques complexes, Earth-2 adopte une architecture de type « transformer », plus simple à entraîner et capable de monter en puissance avec davantage de données.

Nowcasting et assimilation des données en temps réel

Aux côtés de Medium Range, Nvidia introduit Nowcasting, un modèle destiné aux prévisions immédiates, sur une échelle de quelques minutes à six heures. En s’appuyant directement sur les données satellites géostationnaires, Nowcasting peut s’adapter rapidement à différentes régions du globe et devient un outil précieux pour anticiper les impacts locaux des tempêtes, inondations ou vagues de chaleur.

Autre innovation clé, le modèle de Global Data Assimilation automatise la fusion de données issues de stations météo, ballons-sondes et satellites. Là où cette étape nécessitait auparavant des heures de calcul sur supercalculateurs, quelques minutes suffisent désormais grâce aux GPU, ce qui accélère considérablement l’ensemble du cycle de prévision.

Une démocratisation stratégique de la prévision météorologique

Avec Earth-2, Nvidia ambitionne de rendre ces technologies accessibles à des pays et organisations qui ne disposent pas de capacités de calcul massives. L’entreprise souligne au passage que la météo est devenue un enjeu stratégique, touchant aussi bien la sécurité nationale que l’énergie, la finance ou l’agriculture. Plusieurs institutions et groupes industriels testeraient déjà ces outils dans des contextes opérationnels.

En combinant vitesse de calcul, précision accrue et coûts réduits, Nvidia entend transformer durablement la manière dont les phénomènes climatiques sont anticipés, ouvrant ainsi la voie à une météorologie plus proactive et mieux armée face à la multiplication des événements extrêmes.