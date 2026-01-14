Amazon Prime Video se met à proposer M6+

À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des membres Amazon Prime en France peuvent accéder gratuitement à M6+ sur Prime Video et profiter des chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande, ainsi que des contenus exclusifs à la plateforme. Au total, plus de 30 000 heures de contenus sont disponibles
Amazon liste les éléments suivants comme exemples :
« Nous sommes très heureux d’accueillir les programmes de qualité de M6 sur Prime Video. L’ajout du catalogue M6+ à notre service est une étape importante dans notre objectif de devenir la première destination de divertissement pour nos clients », déclare Elisabetta Carruba, directrice de Prime Video Channels en Europe.
C’est l’occasion de rappeler qu’Amazon Prime Video propose plusieurs chaînes en France. Le précédent accord signé était avec France Télévisions (France.tv). Pour sa part, TF1 a préféré signer avec Netflix.
