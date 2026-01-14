TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet Amazon Prime Video se met à proposer M6+
Hors-Sujet

Amazon Prime Video se met à proposer M6+

14 Jan. 2026 • 22:17
À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des membres Amazon Prime en France peuvent accéder gratuitement à M6+ sur Prime Video et profiter des chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande, ainsi que des contenus exclusifs à la plateforme. Au total, plus de 30 000 heures de contenus sont disponibles

Amazon Prime Video M6 Plus

M6+ débarque sur Amazon Prime Video

Amazon liste les éléments suivants comme exemples :

  • Les grands rendez-vous du divertissement comme L’Amour est dans le pré, Qui veut être mon associé ?, Mariés au premier regard, Les Traîtres, Pékin Express ou encore Top Chef ;
  • Les séries-réalité comme C’est la famille, L’Île de la tentation ou Les Cinquante ;
  • Les grands rendez-vous du sport, en direct, avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ou le Super Bowl ;
  • Les documentaires et magazines Zone Interdite, Capital, Enquête Exclusive ;
  • L’information avec le 12.45 et le 19.45 ;
  • Toute la diversité de l’offre jeunesse de Gulli.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les programmes de qualité de M6 sur Prime Video. L’ajout du catalogue M6+ à notre service est une étape importante dans notre objectif de devenir la première destination de divertissement pour nos clients », déclare Elisabetta Carruba, directrice de Prime Video Channels en Europe.

C’est l’occasion de rappeler qu’Amazon Prime Video propose plusieurs chaînes en France. Le précédent accord signé était avec France Télévisions (France.tv). Pour sa part, TF1 a préféré signer avec Netflix.

