Disney annonce Maul: Shadow Lord, la prochaine série animée dans l’univers Star Wars

Lors de l’événement Star Wars Celebration à Tokyo, Lucasfilm Animation a officiellement annoncé son prochain grand projet animé, Maul: Shadow Lord, une série centrée sur le célèbre Seigneur Sith Dark Maul. Ce nouveau chapitre s’inscrit dans la lignée des séries animées comme The Clone Wars, Rebels, Resistance, The Bad Batch et les anthologies Tales. Sam Witwer reprend la voix de Maul, que l’on voit dans la bande-annonce semer le chaos dans la pègre galactique. Le style d’animation reprend l’esthétique des séries précédentes tout en y ajoutant une touche plus « brute » et stylisée, visible notamment dans le rendu incandescent des sabres laser de Maul.

Le trailer révèle aussi une surprise de taille : Maul prend une jeune Twi’lek comme apprentie, la formant à la Force après l’avoir libérée de sa captivité. On y découvre également des guerres de gangs, des courses-poursuites effrénées sur une planète urbaine animée, ainsi qu’un affrontement intense avec l’inquisiteur Marrok (vu précédemment dans la série Ahsoka). Ces différents éléments suggèrent que Shadow Lord explorera en profondeur le parcours de Maul après The Clone Wars. Maul: Shadow Lord sera disponible sur la plateforme Disney+ en 2026.