Skeleton Crew, la nouvelle série Star Wars, sortira plus tôt que prévu

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars qui attendent Skeleton Crew : la nouvelle série avec Jude Law sur sortira un peu plus tôt que prévu sur Disney+. Elle arrivera un jour avant la date communiquée jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, la date de sortie annoncée était le 3 décembre dans la soirée aux États-Unis, ce qui correspond à une disponibilité le 4 décembre à 3 heures du matin en France. Mais Skeleton Crew sortira finalement un jour plus tôt. Cela signifie que la série débutera le 2 décembre dans la soirée aux États-Unis et donc le 3 décembre à 3 heures du matin en France.

Ce n’est pas la première fois que Disney+ avance la sortie d’une série. C’est même courant. C’est à se demander pourquoi le service de streaming n’annonce pas dès le départ la bonne date. Un coup marketing certainement.

Dans la foulée, le calendrier de sortie de chaque épisode de Skeleton Crew a été dévoilé, ainsi que le nom des réalisateurs.

Mark your calendars. 🗓️

On December 2, stream the two-episode series premiere of #SkeletonCrew, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XrcxhS2wfv

— Star Wars (@starwars) November 26, 2024