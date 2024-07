Skeleton Crew : la nouvelle série Star Wars dévoile sa date de sortie et des images

Lucasfilm partage aujourd’hui quelques informations sur sa prochaine série Star Wars avec Jude Law qui a pour nom Skeleton Crew. C’est l’occasion de découvrir la date de sortie, ainsi que des images.

Ahsoka, The Mandalorian, The Acolyte ou Andor ne seront pas forcément enthousiasmés par la nouvelle.

Le synopsis de Skeleton Crew est le suivant :

Lorsque quatre enfants font une mystérieuse découverte sur leur planète d’origine apparemment sûre, ils se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Retrouver le chemin de la maison, rencontrer des alliés et des ennemis improbables sera une aventure plus grande qu’ils ne l’auraient jamais imaginée.

Here's your first look at the upcoming Star Wars Original series, #SkeletonCrew, streaming December 3 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/dhCJlnYerM

— Star Wars (@starwars) July 31, 2024