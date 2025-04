Kuiper : Amazon va lancer ses 27 premiers satellites pour Internet

Amazon franchit une étape clé dans son projet d’Internet spatial avec le lancement imminent des premiers satellites de sa constellation Kuiper. Une initiative qui vise à concurrencer directement Starlink, le service d’Elon Musk qui domine actuellement ce marché en pleine expansion.

Amazon va proposer Internet avec des satellites

Prévu pour le 9 avril depuis Cap Canaveral en Floride, le décollage sera assuré par une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA), coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin. Cette mission, baptisée Kuiper Atlas 1, placera en orbite 27 satellites – les premiers éléments d’une constellation qui devrait à terme en compter plus de 3 200.

Amazon avait déjà testé deux prototypes en 2023. L’objectif est clair : fournir un accès Internet haut débit aux zones mal desservies, y compris les régions reculées ou en situation de crise. Le service commercial devrait être opérationnel dès 2025, selon les déclarations de l’entreprise.

Un marché dominé par Starlink

Le projet Kuiper se heurte cependant à la nette avance de Starlink. La constellation de SpaceX compte déjà plus de 6 750 satellites opérationnels, lui donnant une position dominante sur ce marché en plein essor.

Derrière, on trouve l’européen Eutelsat (fusionné avec OneWeb), ainsi que des initiatives chinoises (GuoWang) et canadiennes (Telesat). La particularité de ces nouvelles constellations ? Leur positionnement en orbite basse (quelques centaines de kilomètres), qui permet des latences bien inférieures aux satellites géostationnaires traditionnels (35 000 km d’altitude), offrant ainsi des performances comparables aux connexions terrestres haut débit.

Ce lancement marque le début d’une nouvelle bataille spatiale entre Jeff Bezos et Elon Musk. Reste à voir si Amazon parviendra à rattraper son retard face à Starlink, qui bénéficie d’une longueur d’avance plus que notable. Le succès de Kuiper dépendra notamment de la cadence des prochains lancements et de la qualité de service proposée aux futurs abonnés.